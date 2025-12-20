¡Ú2025Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ÏÆüËÜ¿Í¸¦µæ¼Ô¤ÎËÌÀî¶µ¼ø¡Ûµ¤ÂÎ¤ò»ñ¸»¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Á¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡¦MOF¤Î²Ê³Ø
2025Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ÏÆüËÜ¿Í¸¦µæ¼Ô¤ÎËÌÀî¿ÊÆÃÊÌ¶µ¼ø¡ÊµþÅÔÂç³Ø¹âÅù¸¦µæ±¡¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¤Ë¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç¼ø¾Þ¼°¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î¶ÈÀÓ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÀî»á¤Î¸¦µæ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¤Îº´Æ£·òÂÀÏº»á¤Ë´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¡ÊMOF¡Ë¤È¤Ï¡©
¡¡2025Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤Ï¡¢ËÌÀî¿Ê¡¦µþÅÔÂç³ØÆÃÊÌ¶µ¼ø¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¡ÊMOF¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊª¼Á¤Î¸¦µæ¤À¡£¸¦µæ¼Ô´Ö¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¼õ¾Þ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼õ¾Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢MOF¤Î¼ÂÍÑ²½¤ÎÌÜ½è¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤½¤ÎMOF¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£µ¤ÂÎ¤ÎÊª¼Á¤ò»ÅÊ¬¤±¡¢½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤ª¤è¤½»ñ¸»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÎÌ¤ò½ã¿è¤Ë°Â¤¯Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÂÀÍÛ¸÷¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÎÌ¤³¤½ÇüÂç¤À¤¬¡¢Çö¤¯¹¤¯¹ß¤êÃí¤°¡£ÀÐÌý¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¤Æ½½Ê¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤À¡£
¡¡³Æ¼ï¤Îµ¤ÂÎ¤Ë¤â»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÇö¤¯³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢Ê¬»Ò¤¬¾®¤µ¤¤¤¿¤á¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¼ïÎà¤À¤±¤ò¸«Ê¬¤±¤ÆÇ»½Ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¶õµ¤Ãæ¤«¤é±ì¤À¤±¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬¤¤¤«¤Ëº¤Æñ¤«¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
µæ¶Ë¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸
¡¡¤½¤Îº¤Æñ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢MOF¤È¤¤¤¦¿·ºàÎÁ¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤¢¤ë¼ï¤ÎMOF¤Ï¡¢¶õµ¤Ãæ¤«¤éÆó»À²½ÃºÁÇ¤À¤±¤òµÛ¼ý¤·¡¢ÃùÂ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£¤Þ¤ÇÇüÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÂç¤¬¤«¤ê¤ÊÀßÈ÷¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤ÂÎ¤ÎÊ¬Î¥¡¦ÃùÂ¢¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ëÊ´Ëö¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢MOF¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¹½Â¤¤Ë¤¢¤ë¡£MOF¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÌÜ¤ÎºÙ¤«¤¤¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÉô²°¤ò»ÅÀÚ¤ëÊÉ¤Ï¡¢¸¶»Ò1¸ÄÊ¬¤Î¸ü¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ëµæ¶Ë¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÈùºÙ¤Ê¶õ´Ö¤ËÁÀ¤Ã¤¿µ¤ÂÎÊ¬»Ò¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤Ê¤ëÍµ¡Ê¬»Ò¤È¶âÂ°¥¤¥ª¥ó¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Î¾¼Ô¤Î¹½Â¤¤ò¹©É×¤·¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤¿MOF¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
º½Çù¤Î¶õµ¤¤«¤é¿å¤òºî¤ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²½³Ø¼Ô¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤¿Ê¬»Ò¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢ÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·MOF¤Ç¤Ï¡¢Ê¬»Ò¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ë¶õ´Ö¤³¤½¤¬µ¡Ç½¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤³¤Ë¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶õ´Ö¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡MOF¤Î²Ê³Ø¤ÏÌó30Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Âç¤¤¯¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÀî¶µ¼ø¤È¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¶¦Æ±¼õ¾Þ¤·¤¿¥ª¥Þ¡¼¡¦¥ä¥®¡¼¶µ¼ø¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢º½Çù¤Î´¥Áç¤·¤¿¶õµ¤¤«¤é¿å¾øµ¤¤ò²ó¼ý¤·¡¢¿å¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¥¥í¥°¥é¥à¤ÎMOF¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢1Æü¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ0.7¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¡¡MOF¤Ë¿¨ÇÞ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢ÊáÂª¤·¤¿Æó»À²½ÃºÁÇ¤ò¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤ËÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸¦µæ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤òÇ³ÎÁ¤ËÌá¤¹¼êË¡¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ÆÇ¥¬¥¹¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤â¤Î¡¢Éå¿©À¤Î¥¬¥¹¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶âÂ°À½ÉÊ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎMOF¤¬¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Êª¼Á¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò°Â¤¯ÂçÎÌ¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ëºî¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤ÏÌó30Ç¯¤«¤±¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤ÏÂç¤¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤¬¡¢¸¦µæ¤ÎÎ¹Ï©¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£
1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄøÂ´¶È¸å¡¢1995Ç¯¤Ë¹ñÆâÀ½Ìô´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÁÏÌô¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£2007Ç¯¤ËÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£2009Ç¯¤è¤ê2012Ç¯¤Þ¤Ç¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø·Ï¸¦µæ²Ê²½³ØÀì¹¶¡¦ÆÃÇ¤½õ¶µ¤Ë½¢Ç¤¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ëCOE¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÍý¹©Ï¢·È¤Ë¤è¤ë²½³Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¹ÊóÃ´Åö¡Ë¡£2010Ç¯¡¢Ãø½ñ¡Ö°åÌôÉÊ¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡×¤Ç²Ê³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2011Ç¯¡¢Âè1²ó²½³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¼õ¾Þ¡£¡ÖÍµ¡²½³ØÈþ½Ñ´Û¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¡ÖÃºÁÇÊ¸ÌÀÏÀ¡×¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¹ñÆ»¡×¡ÖÀ¤³¦»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿Ìô¡×¡ÖÀ¤³¦»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¿·ÁÇºà¡×¤Ê¤É¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£