¡ÖÆÍ·â¤·¤Æ¤¤¿¡×¡Ä¼Ö¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡Ö£±ºÐ¤ÎÍÄ»ù¤¬»àË´¡×°äÂ²¤¬¸ì¤ë»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤È¡Ö¾×·â²èÁü¡×
¡Ö»ä¤Î¼Ö¤¬¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢»ö¸Î¤Î¾¯¤·Á°¤«¤é¤½¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¤Þ¤Ç¡¢µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×
11·î12Æü¡¢¹âÃÎÃÏºÛ¡Ê°ðÅÄ¹¯»ËºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÃíÌÜ¤Î·º»öºÛÈ½¡£¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ý¡Ë¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÃÎ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÃÝºê¼÷ÍÎÈï¹ð¡Ê61¡Ë¤Ï¡¢½é¸øÈ½¤ÎËÁÆ¬¡¢ºÛÈ½´±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤½¤¦¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ËÜ·ï»ö¸Î¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢É®¼Ô¤¬°äÂ²¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Æ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡£Èï³²¼ÖÎ¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Æ°²è¤À¡£ÃÝºêÈï¹ð¤Î¼Ö¤¬¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿£±¡Á£²ÉÃ¸å¤ËÈï³²¼ÖÎ¾¤Ë·ãÆÍ¡£¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯ÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ï¤º¤«£±ºÐ¤ÇÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿ÀÇÀßê±Í¡Ê¤«¤ß¤Î¡¦¤³¤¦¤¨¤¤¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ê¤É¤òÌó£±Ê¬´Ö¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£
É×¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ç¤³¤Î»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢¼«¤é¤âÆâÂ¡Â»½ý¤äðôÄÇ¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿Èï³²¼Ô°äÂ²¤Î¿ÀÇÀºÌÇµ¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÂÐ¸þ¼Ö¤Ï¡¢¡Ø¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØÆÍ·â¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎµÞ¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èò¤±¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÃåÂØ¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
»ö¸Î¤Ï2024Ç¯£¹·î21Æü¸á¸å£°»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¹âÃÎ¸©¹áÆî»Ô¤Î¹âÃÎÅìÉô¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£
Á°Æü¤«¤éÉ×¤ÎÍ¡ºÈ¡Ê¤æ¤¦¤µ¤¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥Þ¥¤¥«¡¼¡Ê¥È¥è¥¿¡¦¥¨¥¹¥¯¥¡¥¤¥¢¡Ë¤Ç¹âÃÎ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÀÇÀ¤µ¤ó°ì²È¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¹âÃÎ»ÔÆâ¤Î¤Ò¤í¤á»Ô¾ì¤ÇÃë¿©¤ò¤È¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Âçºå¤Î¼«Âð¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤Ç¹âÃÎ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î²¼¤ê¼ÖÀþ¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÉôºÂÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤ë£¶ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤òÁõÃå¤·¤¿ÍÄ»ù¡¦ßê±Í¤Á¤ã¤ó¤¬¿²Â©¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿Ž¡
¤·¤«¤·¡¢ÃÝºêÈï¹ð¤Î¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£Âç¤¤¯ÇËÂ»¤·¤¿¼Ö¤ÎÂ»½ý¤¬¡¢¤½¤Î¾×·â¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê´ØÏ¢²èÁü»²¾È¡Ë¡£
ßê±Í¤Á¤ã¤ó¤Ï³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»ö¸Î¸å¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯»àË´¡£ºÌÇµ¤µ¤ó¤ÈÍ¡ºÈ¤µ¤ó¤Ï½Å½ý¡£Ä¹½÷¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¤ó¤À¤Î¤Ï´ñÀ×¤À¤Ã¤¿¡£
¸¡»¡¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸ÎÅöÆü¡¢ÃÎ¿Í¤È¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÃÝºêÈï¹ð¤Ï¡¢°¦¼Ö¤Î¥È¥è¥¿¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Æ°û¿©Å¹¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¡¢¹âÃÎ¼«Æ°¼ÖÆ»¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÅÓÃæ¡¢³×·¤¤«¤é¥µ¥ó¥À¥ë¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ò³°¤·¤Æ³×·¤¤òÃ¦¤¤¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°Êýº¸±¦¤ò¸«¤º¤Ë½õ¼êÀÊ¤Ë¿ÈÂÎ¤ò·¹¤±¡¢Â¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬µÞ¤Ë±¦¤ËÀÚ¤ì¡¢¼Ö¤ÏÆÍÁ³ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¸¡»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃÝºêÈï¹ð¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥Èµ¡Ç½¡Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë±¿Å¾¤Î¼«Æ°²½µ¡Ç½¡Ë¤ò»È¤¨¤Ð°ÂÁ´¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç·¤¤ÏÍú¤ÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥º¥Ü¥ó¤òÀü¤ÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¤ï¤¶¤ï¤¶ÃåÂØ¤¨¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¤¬¡ÖÃåÂØ¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë£±¡×¤È¡Ö¥ì¥Ù¥ë£²¡×¤Î¤ß
¸¡»¡¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤È¤¤Ë¡¢·¤¤ä·¤²¼¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö»ö¸Î»þ¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤«¤é¸·¤·¤¤ÄÉµÚ¤ò¤¹¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¤µ¤é¤ËË¡Äî¤Ç¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤Î¼Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿EDR¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ë¤Î²òÀÏ·ë²Ì¤¬¾ÜºÙ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÁõÃÖ¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤Ç¤¤¤¦¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¾×ÆÍ»þ¤ÎÂ®ÅÙ¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²óÅ¾¿ô¤Ê¤É¡¢»ö¸ÎÁ°¸å¤Î¼Ö¤ÎµóÆ°¤¬¤³¤Þ¤«¤¯µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ö¸Î¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï±¿Å¾»Ù±çÁõÃÖ¼«ÂÎ¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¿Å¾»Ù±çÁõÃÖ¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Ï£±¤«¤é£µ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë£±¡×¤È¡Ö¥ì¥Ù¥ë£²¡×¤Î¤ß¡£¥ì¥Ù¥ë£²¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨±¿Å¾»Ù±çÁõÃÖ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´Æ»ë¡×¤¬É¬¿Ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¥Ï¥ó¥É¥ë¤«¤éÎ¥¤·¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±¿Å¾»Ù±çÁõÃÖ¤ò¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¡×¤À¤È¸íÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¶²¤í¤·¤¤¡£
½é¸øÈ½½ªÎ»¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢²æ¤¬»Ò¤òÍýÉÔ¿Ô¤Ê¹Ô°Ù¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿²ù¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿ºÌÇµ¤µ¤ó¤Ï¡¢À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤³¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÍè¡¢»ö¸Î¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£Èï¹ð¿Í¤Ï¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¥«¥¿¥í¥°¤Ê¤ß¤Ë¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë²á¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë°ÍÑ¤Ç¤¹¡×
¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¡¢¡Ö·¤¤òÍú¤ÂØ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÝºêÈï¹ð¡£Ë¡Äî¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶¡½Ò¤â¡¢¤È¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢½é¸øÈ½¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢°äÂ²¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤¿Èï¹ð¤Îµ¿ÏÇ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§Ìø¸¶»°²Â¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡Ë