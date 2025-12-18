12月13日に宮城県で行われたFANTASTICSのライブ『FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-』に、鈴木愛理がゲスト出演した。

【写真】FANTASTICSファンがざわついた鈴木愛理の大胆衣装

一部の女性ファンがモヤモヤ…

鈴木は現在、放送中のドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』（テレビ東京系）でFANTASTICSのメンバーである八木勇征と共演中。その縁からスペシャルコラボが実現して、鈴木が歌う同ドラマの主題歌『一生☆キミ推し』を共に披露した。

しかし、その際のステージ衣装が、一部で物議を醸しているという。

「鈴木さんは、FANTASTICSのツアーグッズのTシャツを切ってチューブトップの形にして、もともとはバックプリントになっているツアーロゴを前面にするというアレンジをしていました。それに、もこもこのミニスカートを合わせた露出多めな衣装での出演でした。 インスタグラムに衣装姿の写真をアップした鈴木さん自身も《布少なめ》だと説明していましたね（笑）」（スポーツ紙記者、以下同）

この“布少なめ”衣装が一部の女性ファンをモヤモヤさせたようで、

「男性アイドルと共演するのに“露出しすぎ”といった声があがっているようです。たしかに、少し前にかがむだけで胸元が見えそうな衣装ではありますが……。FANTASTICS側のファンに配慮して、布面積を“調整”するべきだったといった意見もあり“プチ炎上”となってしまったようです」

しかし長年、鈴木を知るファンにとっては、むしろ“通常運転”との声もあり……。

「鈴木さんは、2017年にグループが解散するまでハロー!プロジェクトのアイドルグループ『℃-ute』のメンバーとして活動していました。その当時の衣装は、ヘソ出しにショートパンツなどの“布少なめ”がほとんど。そのため、FANTASTICSのライブに出演した鈴木さんの衣装は、昔と比べたらむしろ“布が多い”んです。長年のファンは、このくらいの布面積は見慣れているようです（笑）。

また、鈴木さんはプロ意識が高いことでも知られているため、露出度の高い衣装で男性アイドルと共演しても、ファンは安心して見ているようですね」（アイドルライター）

男性アイドルと共演しても、鈴木のファンは“一生☆キミ推し”のようだ。