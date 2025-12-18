「なにがクリスマスじゃあい！」

アニメ「巨人の星」の第92話「折り合わぬ契約」が、12月24日午後10時から、トムス・エンタテインメントの公式YouTubeチャンネル「TMSアニメ公式チャンネル」でプレミア公開されます。

今回配信される「折り合わぬ契約」では、野球ロボットとして生きてきた主人公・星飛雄馬が、ひょんなことからクリスマスパーティーを企画するものの、誰からも出席の連絡が来ず、“クリぼっち”になってしまう様子が描かれます。

豪華な飾り付けが施された部屋で、ぽつんと1人着席する飛雄馬の姿や、泣きながら暴れてケーキやチキンを“ちゃぶ台返し”で台無しにしてしまう場面、さらに親友・伴宙太が放つ「なにがクリスマスじゃあい！」というセリフがネットミーム化するなど、第92話はファンの間で“伝説の回”として語り継がれてきました。

その内容は、人によってはトラウマを覚えるほど強烈なものでもあり、トムス・エンタテインメントの告知投稿には「人の心が無い！！！！！！！」「あ、あ、あぁぁぁーーーー」「なんてものを勧めてくるんだよ」と、恐れ慄く声も寄せられています。

なお、TMSアニメ公式チャンネルは配信ページの備考欄で、「今年もやってきました、もちろん開催です！」と説明。「クリスマスイブは、みんなで『巨人の星』伝説のクリぼっち回を鑑賞して、クリスマス当日に『#なにがクリスマスじゃあああああい』と一緒に叫びましょう！」と呼びかけています。

また、本編終了後には「語れるチャット」を10分間解放する予定で、配信に集まったファン同士が、クリスマスパーティーの余韻に浸りながら語り合うこともできそうです。

1968年から1971年にかけて放送されたアニメ「巨人の星」は、梶原一騎、川崎のぼるによる同名漫画を原作とする作品。印象的なセリフや魔球、熱血ドラマの数々で、世代を問わず多くの人々を魅了しました。

✨🎄X'masスペシャル配信🎄✨ クリスマスって24日 25日？ どっちだっけ？

あのどんちゃん騒ぎやる奴さ！

そうか あと1週間あるな よし

伴、オレちょっとやる事が出来た🔥

またな じゃ！ ⚾『巨人の星』聖夜祭🎅

Presented By 星飛雄馬 12/24(水)夜10時よりYouTubeにて開幕です▶ pic.twitter.com/deSDMBplrK — トムス・エンタテインメント【日本語公式】TMSアニメ (@TMSent_jp) December 17, 2025

