「本当に来たなあと思った」山上徹也被告が初めて語った犯行当日と長年の恨み【安倍元首相銃殺裁判、被告、母、妹の証言から】
奈良地裁刑事部（田中伸一裁判長）で審理が続く安倍晋三元首相銃殺事件の裁判員裁判は、12月4日の第14回公判で証拠調べを終え、18日の第15回公判で論告・最終弁論が行われ結審、来年1月21日に判決が言い渡される予定だ。弁護側は銃刀法（武器製造）違反などでは争うが、殺人の事実自体は認めている。政治家が狙われた過去事件では死刑や無期懲役の求刑例があり、奈良地検がどの量刑を求めるか注目される。
前回記事以降、11月18〜20日の第8〜10回公判で、母親と妹、専門家らが証言し、11月20日の第10回公判から12月4日の第14回公判にかけて被告人質問（計5回）が行われた。捜査当局や報道各社は、統一協会への恨みから安倍氏襲撃に至る経緯に「論理の飛躍」があると強調してきた。しかし法廷で積み上げられた証言は、被告が抱えてきた認識と計画が、突然の思いつきではなく、長い時間をかけて固着していった可能性を示している。
◆突然、統一協会批判に転じた母親
11月18日の第8回公判。母親は衝立で姿が見えないまま証言した。「献金し活動すれば家がよくなり幸せになれるという思いを利用したのが統一協会だ」と語り、「協会にチヤホヤされて有頂天になっていた。協会に責任がある」と踏み込んだ。事件後は教会に行かず活動にも参加していない、家で本などを読むだけだとも述べた。
検察官から「祖父の岸信介元首相に責任があるとしても孫にまで及ぶのか」と問われると、「どの程度か分からないが関係があると思う。三代にわたって統一協会、国際勝共連合に理解があった」と回答し、安倍氏を狙った動機の一端に触れた。さらに「徹也は優しい子で、統一協会の問題が社会に伝わると考えたのだと思う」と述べ、「私がちゃんとしていれば事件は起きなかった」と自責の言葉を重ねた。
休憩に入った時と閉廷の際、母親が「てっちゃん、ごめんね」と声を掛け、裁判長が「ここは対話の場ではない」と二度制止した。法廷の空気が一瞬張り詰め、傍聴席のペンが止まったのが分かった。
◆「母は韓国に過去を謝罪する文章を半紙に毎晩書いていた」――妹が証言
続いて妹が証言した。母親と同様、衝立の向こうで語られた言葉は生々しい。「同室だった母は毎朝毎晩お祈りをして、夜中にろうそくの明かりだけで半紙に『戦争で韓国に申し訳ないことをした』と何度も写経みたいに書いていた。とても不気味だった」。泣きながら「小学校1年の時に母が入信し、私たちの家庭は統一協会に破壊された。合法的な方法では何もできなかった」と述べた。
安倍氏を狙ったことについて妹は「特に不思議ではなかった」と語る。母の部屋にあった統一協会系の新聞・雑誌の表紙に安倍氏の写真がよく載っていたこと、信者の叔母から2021年9月の関連団体「天宙平和連合」（UPF）イベントでの安倍氏のビデオメッセージ動画を見せられたこと、選挙のたび自民候補を支援するよう電話が来たことなどを挙げた。検察官に「教団への復讐を考えたことはあるか」と問われると、「復讐できるなら、していたかもしれない」と答えた。
妹の後、全国霊感商法対策弁護士連絡会（全弁連）事務局長の山口広弁護士が「2世の問題にもっと早く着手していれば、この事件はなかったと思う」と証言した。元信者の神谷慎一弁護士は、事件後に2世当事者から「私が山上さんだったかもしれない」と言われた例を挙げたうえで、妹が「母親を脱会させたい」と弁護士に相談し、教団への損害賠償請求も検討していると明かした。
◆よく通る声が印象だった―被告人質問
11月20日の第10回公判。午後3時45分、田中裁判長が「被告人質問に入る。被告人は証言席に」と述べると、山上被告は裁判長、裁判員、検察官席の方を順に向いて丁寧に一礼し、着席した。事件後、山上被告が公の場で事件について体系的に語るのは、これが初めてだった。
