¿¥ÅÄ¿®À®à£Ô£È£Å £×á¿³ºº°÷¡¦ÁÆÉÊ¤Î¹ÖÉ¾¤ËÀïØË¡ÖËÍ¤À¤Ã¤¿¤éÂç¹æµã¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤¬£±£¶Æü¡¢Âçºå¡¦£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¤Î¡Ö¿¥ÅÄ¿®À®¤È¹âÌî½ã°ì¤Î¤Ý¤¯¤Ê¤¤²ÐÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£³ÆüÊüÁ÷¤Î½÷·Ý¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥§¡×¡Ê¹¾¾å·É»Ò¡á£´£±¡¢¶áÆ£¤¯¤ß¤³¡á£´£²¡Ë¤¬£¹ÂåÌÜ½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤Î»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¹ÖÉ¾¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌî½ã°ì¥¢¥Ê¤¬¡¢ÊüÁ÷»þ¤ÎÁÆÉÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ö¡ØÆü¥Æ¥ì¤¬½¸¤á¤¿µÒ¤Î¥«¥ó¤¬°¤¹¤®¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢£±ÉÃ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾Þ¶â£±£°£°£°Ëü±ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤Âç²ñ¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ì¥¥ì¤Î¿É¸ýÉ¾²Á¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡£²þ¤á¤ÆÊ¸»ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Î¸À¤¤Êý¤È¤«¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡±²Ãæ¤ÎÁÆÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¤È¤¤¤¦¤«¡£¿É¸ý¤Ç¸À¤¦¥¥ã¥é¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢Æü¥Æ¥ì¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¿³ºº°÷¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ª»Å»ö¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈãÉ¾¤¬¼«¿È¤Ë¿¶¤ê¤«¤«¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÊÌ¤Î¤è¤¦¤Ç¡ÖËÍ¤¬½÷·Ý¿ÍÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤¬¿³ºº°÷¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¤³¤È¤ò²¾Äê¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿»þ¡¢¤¿¤Ö¤óËÍ¡¢ÉñÂæ¤ÇÂç¹æµã¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤³¤Î¶õµ¤¤ò¤Ö¤Á²õ¤¹¤¯¤é¤¤µã¤¤¤Æ¡Ä¡£¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦±é¼Ô¤Ï¡£ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤â°¤¯±Ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤À¤Ã¤¿¤éÂç¹æµã¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤·¡¢µã¤¥Þ¥Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö£±ÉÃ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë½ÐÄ¾¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ä¡£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¹âÌî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¼õ¤±»ß¤á¤¹¤®¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£