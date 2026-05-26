お笑いグループ「ダチョウ倶楽部」が25日、都内で結成40周年を記念したお笑いライブ「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催した。1985年の結成以降、大型イベントを行うのは初。5000人に大きな拍手で迎えられた肥後克広（63）と、寺門ジモン（63）は節目をお決まりのギャグ「ヤー！！」でお祝いした。冒頭では、歌手の矢沢永吉（76）のモノマ