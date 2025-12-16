【低価格4Kモデル登場】人気のAmazon動画プレイヤーに新モデル「Fire TV Stick 4K Select」が登場しました。詳しくレビューします
IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【低価格4Kモデル登場】人気のAmazon動画プレイヤーに新モデル「Fire TV Stick 4K Select」が登場しました。詳しくレビューします」という動画を公開した。
動画では、新たに登場した低価格4Kモデル「Fire TV Stick 4K Select」をレビュー。4K対応でありながら手頃な価格が魅力だが、上位モデルと比較するとOSや利用可能なアプリに違いがあるため、用途に応じた選択が重要だと解説している。
戸田氏はまず、本体と付属品を開封。電源供給用の端子が最新モデルでありながらMicro USBである点に「マジっすか」と驚きつつも、コスト削減のためだろうと推測した。続いて、上位モデル「Fire TV Stick 4K Max」と比較。本体の外観はほぼ同じだが、リモコンのボタン構成が若干異なると指摘。しかし、実用上の大きな差はないと評価した。
セットアップ後の動作レスポンスは良好で、「レスポンス遅いなっていう感じはほとんどない」と述べ、動画視聴における快適性を確認。4K画質での表示も問題なく、価格を考えれば十分な性能だと語った。
一方で、戸田氏が最大の注意点として挙げたのが、搭載されているOSの違いだ。本機はAmazonが独自に開発した「Vega OS」を搭載しており、AndroidベースのOSを採用する上位モデルとは利用できるアプリのラインナップが異なる。特にゲームアプリはほとんどなく、「動画配信サービスの視聴に特化したモデル」だと位置づけた。
結論として、戸田氏は「Fire TV Stick 4K Select」を「動画を見るだけだったらこれでいい」と総括。ゲームや多様なアプリの利用を想定しているユーザーは、アプリの種類が豊富な上位モデル「4K Max」などを検討すべきだとし、自身の用途を見極めることが賢い選択につながると締めくくった。
