¡Ö¥Æ¥ìÄ«¡¢µëÎÁ½Ð¤Æ¤ë¤Î¤«¡×Æþ¼Ò£²Ç¯ÌÜ¥¢¥Ê¤ÎàÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤é¤Ê¤¤áÍýÍ³¤Ë¶ÌÀîÅ°»á¤¬È¿±þ
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£±£¶Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¿åÆ»Âå¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤éËèÆü¡¢ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÆ´ÖÀéÇµ»á¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¾¾²¬¼ëÎ¤¥¢¥Ê¤Ë¡Ö²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËèÆüÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤äÇ¾Â´Ãæ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î¿»¤«¤êÊý¤Ê¤É¤òÆÃ½¸¡£ËèÆüÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬£µ£¸¡ó¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÅòÁ¥¤Ë¤Ï¤Û¤ÜÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦£²£°Âå¤Î½÷À¤ÎÀ¼¤È¤·¤Æ¡ÖÁÝ½ü¤·¤Æ¤ªÅò¤ò¤¿¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡µÆ´Ö»á¤Ï¡ÖËèÆü¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬£µ£¸¡ó¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æþ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢»ä¡££±Ç¯´Ö¤Ç£µ²ó¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÅòÁ¥¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¹Àô¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Âð¤Ç¤ªÅò¤¿¤á¤Þ¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢£±Ç¯´Ö¤Ç£²¡¢£³²ó¡×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡ËèÆü¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¶ÌÀîÅ°»á¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢µÆ´Ö»á¤¬¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Î¤È¡¢»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢¿åÆ»Âå¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö²Ô¤¤¤Ç¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡£µÆ´Ö»á¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¿¤á¤Æ£±£°Ê¬¤¯¤é¤¤¤·¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤¢¤ì¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æþ¼Ò£²Ç¯ÌÜ¤Î¾¾²¬¥¢¥Ê¤â¡ÖÅß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½µ£´¤°¤é¤¤Æþ¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤¿¤À¡¢¡ÖËèÆüÆþ¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿åÆ»Âå¤¬¤Í¡×¤ÈµÆ´Ö»áÆ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤ÇÅòÁ¥¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ìÄ«Âç¾æÉ×¤«¡¢µëÎÁ½Ð¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£