¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÇòÀî°¦Íü
´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¿åÃå¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ð¥¹¥È100cm¤ÎÅ·Á³J¥«¥Ã¥×Èþ½÷¡¦ÇòÀî°¦Íü¡Ê¤·¤é¤«¤ï¡¦¤¢¤¤¤ê¡Ë¤¬¡¢12·î15Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤52¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£Çò¤¯¤Æ¥â¥Ã¥Á¥â¥Á¤ÎÁÇÈ©¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¡£¤³¤ÎÂ¸ºß´¶¡¢Í£°ìÌµÆó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇòÀî°¦Íü
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÌµÍß¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¥°¥é¥É¥ë¡Û
¡½¡½½µ¥×¥ì¤Ç¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î·ÇºÜ¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤è¤ê¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
ÇòÀî¡¡¤º¤Ã¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤±¤Ã¤³¤¦ÂÕ¤±¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£
ËÜÅö¤Ï¤ª¿¬¤È¤«¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦½Ö´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤Æ1Æü¤¯¤é¤¤¤Ï¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿Æü¤«¤¿¤Ã¤¿¤éËº¤ì¤Á¤ã¤¦¡£
¡½¡½ÀµÄ¾¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÇòÀî¤µ¤ó¤ÏÁÇÄ¾¤È¤¤¤¦¤«ÌµÍý¤Ë¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÇòÀî¡¡¤¢¡Á¡¢Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤À¤ó¤À¤ó¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â´ðËÜ°ìÄê¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ò¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¢½õ¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½°ÊÁ°ÊÌÇÞÂÎ¤ÇÇòÀî¤µ¤ó¤¬ÌÜÉ¸¤äÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¡£¸«½Ð¤·¤Ç¡ÖÌµÍß¤Ê¥°¥é¥É¥ë¡×¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÀî¡¡¥¦¥±¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¼ÂºÝÌµÍß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÇòÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤È¤«¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£Îã¤¨¤ÐÄ¶Ãç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¤È¤¹¤´¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¤Ç¤â¡Ö¥ï¡¼¡ª¡¡¸µµ¤¡Á!?¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Û¡Á¡×¤¯¤é¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥Ì¥ë¥Ã¤È²ñ¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æâ¿´¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¶ÛÄ¥¤È¤«¤Ï¤¹¤ë¡©
ÇòÀî¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¡¢¤Ç¤â¡Ö´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ï¡ÖÅ¾¤ó¤À¤é¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£À¸ÇÛ¿®¤À¤·¡¢°ìÀ¸»Ä¤ë¤·¡£
¡½¡½¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤Ç¿´Â¡¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©
ÇòÀî¡¡¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤òÉáÃÊ¤è¤ê´¶¤¸¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤¾......¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÀ³Ê¤È¥Ü¥Ç¥£¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£100cm¤Î¥Ð¥¹¥È¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
ÇòÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Û¤ó¤È¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥«¥é¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£
¡½¡½µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÇòÀî¡¡Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Ç¶»¤¬È¯°é¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±»þ¤ËË½¿©¤Ç10kgÂÀ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¤é¥«¥é¥À¤ÏÁé¤»¤¿¤±¤É¶»¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ......¡£¹â¹»¤Ç¤â10kg¤¯¤é¤¤ÂÀ¤Ã¤Æ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¤é¤µ¤é¤Ë¶»¤À¤±Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶»¤«¤éÁé¤»¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÇòÀî¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡£
¡½¡½µÕ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥Ç¥£¤ÎÇòÀî¤µ¤ó¤¬Æ´¤ì¤Æ¤ë¥«¥é¥À¤È¤«¤Ï¤¢¤ë¡©
ÇòÀî¡¡¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤«¤ª¤ê¤ó¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤ëÊý¤È¤«¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥é¥Ã¤ÈÇØ¤¬¹â¤¯¤Æ¥¥ì¥¤¤á¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤ËÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤Ï¥¥ì¥¤¤á¤è¤ê¤ÏÍÄ¤¤·Ï¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤·Ï¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤è¤±¤¤¤Ë¥¹¥Æ¥¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤«¥¥ì¥¤¤á¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡©
ÇòÀî¡¡¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Æ¤Î20ºÐ¤Îº¢¤È¤«¡¢¹â¹»¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤»¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ô¥å¥¢·Ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¡¢¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤«¡×¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Ã¤È¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¤¤»£±Æ¤¬»÷¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¡¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È´°Á´¤ÊÌµÍß¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£¡¢¿·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤¬¤Þ¤¿¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤½¤ì¤ò¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡üÇòÀî°¦Íü¡Ê¤·¤é¤«¤ï¡¦¤¢¤¤¤ê¡Ë¡¡
1999Ç¯3·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹158Ñ¡¡B100 W65 H95¡¡
¼ñÌ£¡á¥µ¥¦¥Ê¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢²¹Àô¡¡
ÆÃµ»¡á¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¡
¡»´ØÀ¾ºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡Ö´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ËÊ£¿ô²ó½Ð±é¡£¿åÃå»Ñ¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇòÀî°¦Íü¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥É¡¦Å·Á³¡Ù¡¡»£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç·¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
