EASL¤¬BCL Asia¤Ø¤Î¸ø¼°Í½Áª¥êー¥°¤Ë¡ÄÆüËÜ¤Ï±§ÅÔµÜ¡¢AÅìµþ¡¢Î°µå¤Î¤¦¤ÁºÇ¾å°Ì¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤Ø
¡¡B¥êー¥°¤Ï12·î15Æü¡¢¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥° ¥¢¥¸¥¢¡ÊBCL Asia¡Ë¡×½Ð¾ì¥Áー¥àÁª¹Íµ¬Äê¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¥¹ー¥Ñー¥êー¥°¡ÊEASL¡Ë¡×¤¬BCL Asia¤ÎÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡B¥êー¥°¤Ç¤ÏÄ¾¶á¤Î¥·ー¥º¥óÇ¯´Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬BCL Asia¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤«¤é¤ÏÄ¾¶á¤ÎEASL»²Àï¥Áー¥à¤«¤éºÇ¾å°Ì¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£2025－26¥·ー¥º¥ó¤ÎEASL½Ð¾ì¥Áー¥à¤Ï±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡¢Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¡£ºÇ¾å°Ì¤Î¥Áー¥à¤¬¡ÖBCL Asia2026¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤âÆ±ÍÍ¡¢Æ±¹ñÆâ¤ÎºÇ¾å°Ì¥Áー¥à¤¬BCL Asia¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡½Ð¾ì¥Áー¥à¤Î·èÄê¤¬Á°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½àÈ÷´ü´Ö¤¬½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¹Äø¼êÇÛ¤äÀ©ºîÊª¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤â½¾Íè¤Î²ÝÂê¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡EASL¤Î¥Ø¥ó¥êー¡¦¥±¥ê¥ó¥ºCEO¤Ï¥ê¥êー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖBCL Asia¤Ø¤Î¸ø¼°Í½Áª¥êー¥°¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢EASL¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¢¤ê¡¢Îò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£EASL¤¬¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤¬½¸¤¦ÉñÂæ¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤Ê¶¥µ»ÂÎ·Ï¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹Âç¤¤Ê¾Ú¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£