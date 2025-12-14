¹ñÊ¬ÂÀ°ì£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼Å¾ÍÑ¤ËÈ¿ÂÐ½ðÌ¾£±ËüÄ¶¡¡¼«¼£ÂÎ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Öº£¡×
¡¡¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ò¤á¤°¤ê¡¢¾ì³°¤ÇÁûÆ°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡º£Ç¯£¶·î¡¢¹ñÊ¬¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤«¤é·Ð°Þ¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÆ°¤¯¤ËÆ°¤±¤º¡¢Àè·î£²£¶Æü¤ËÂåÍý¿Í¤òÈ¼¤¤ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¤¸£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¾¾²¬¾»¹¨¤¬½µ´©»ï¾å¤ÇÆü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤òµ¿Ìä»ë¡£¼«¿È¤ä¾ëÅçÌÐ¤âÆü¥Æ¥ì¤«¤é¹ñÊ¬¹ßÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÈÖÁÈ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¸ú¤¤¤¿¡£Æü¥Æ¥ìÂ¦¤Ï¾¾²¬¤È¾ëÅç¤ËÂÐ¤·¡Ö¾ëÅç¤µ¤ó¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¾õ¶·ÀâÌÀ¤Ê¤É¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤¬¤ªÆó¿Í¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆÄ¾ÀÜ¡¢ÃúÇ«¤Ë¤´ÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¹ñÊ¬¤Ø¤Î»ÑÀª¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¥Æ¥ì¤Î½ÐÊý¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ñÊ¬¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢£¶·î¤Î³èÆ°µÙ»ß°Ê¹ß¡¢Ìµ¼ýÆþ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡£±£°·î£²£³Æü¤ËÂåÍý¿Í¤¬³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö²¼¼ê¤·¤¿¤é¼«Âð¤òÇä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµç¾õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¹ñÊ¬¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ëÊ¡Åç¸©À¾¶¿Â¼¤Î¶¦ÁÏ·¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ö£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¡×¤ÏÇÑ¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÄÌ³À°Íý¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±½ê¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à£²¸ÄÊ¬¡££²£°£²£²Ç¯¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¸å¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤ä¥Ä¥ê¡¼¥Ï¥¦¥¹¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢Èª¤ÇÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ÜÀß¤Ç¡¢¶áÎÙ¤«¤é¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À×ÃÏ¤Ë¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²²Â¬¤¬£Ó£Î£Ó¤òÃæ¿´¤Ë³È»¶¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¡Ö£ã£è£á£î£ç£å¡¥£ï£ò£ç¡×¤Ç¤Ï¡ÖÀ¾¶¿Â¼¤Î£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£ÁÀ×ÃÏ¤ò¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤«¤é¼é¤í¤¦¡ª¡×¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£±Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»¿Æ±½ðÌ¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¤Î¤¢¤ëÀ¾¶¿Â¼¤Î´Ä¶ÊÝÁ´²Ý¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±½ê¤ÏÉõº¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÃÊÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼è¤ê²õ¤·¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Áð¤Ï¿¤Ó¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·úÀß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¼þÊÕ¤Ï¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÅÚÃÏ¤ÎÍÑÅÓ¤ò¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬µö²Ä¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£²¾¤Ë£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¤ÎÅÚÃÏ¤¬ÇäµÑ¤µ¤ì¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤ò·úÀß¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ãË¡¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤¬¤à¤ä¤ß¤Ë²ðÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¾¾²¬¤ËÂ³¤¤¤Æ¾ëÅç¤â£±£±·î¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ö¾ëÅç¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤òÀßÎ©¡£²ñ¼ÒÅÐµ¤Ë¤Ï¡ÖÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Î¿¶¶½¡×¡ÖÃÏ°è³èÀ²½¡×¡ÖÇÀÊ¡Ï¢·È»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¡×¤Ê¤É¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡Åç¸©¤ÎÉü¶½¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î³èÆ°¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÇÑ¶È¤·¤¿£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¤Î·Ñ¾µ»ö¶È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£ÁºÆ³«¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£