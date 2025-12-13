¸¤¤È¡Ø¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ëÌóÂ«¡Ù¤ò¤·¤¿ÍâÆü¢ª¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡Ù¤¬¸¤¹¤®¤ë¤È58ËüÉ½¼¨¡Ö¤â¤¦¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¡×¡ÖÅ·ºÍ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@chiroru_border¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Üー¥Àー¥³¥êー¡Ö¥Á¥í¥ë¡×¤¯¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÁ°Æü¤Ë¥Á¥í¥ë¤¯¤ó¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡ØÌÀÆü¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥í¥ë¤¯¤ó¤Ï¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡Ù¤¬¸¤¹¤®¤ë¤ÈÈ¿¶Á
¤ªÉô²°¤Î¥É¥¢Á°¤Ç²¿¤ä¤é»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¡¢¥¢¥Ôー¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥Á¥í¥ë¤¯¤ó¡£
ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Æ°¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤«¤ØÍ¶Æ³¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥É¥¢¤Î´Ö¤Ç»ëÀþ¤ò½ä¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¦¥Á¥í¥ë¤¯¤ó¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥É¥¢¤Î¤Û¤¦¤ò¤ª¤Æ¤Æ¤Ç»Ø¤¹¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤ä¡¢¥É¥¢¤ò¥«¥ê¥«¥ê¤¹¤ëÅù¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤Ç¡ØºòÆü¡¢¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ë¤Ã¤ÆÌóÂ«¤·¤¿¤è¡Ù¤È¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°Æü¤ÎÌóÂ«¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Ä¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸¤¹¤®¤ë¥Á¥í¥ë¤¯¤ó¤Î¹ÔÆ°¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤ë¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤¨ー¸¤¯¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ë¤¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¡¢¤³¤ì¡Ä¤Ã¤Æ½ç½øÎ©¤Æ¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Ä¡ª¡×¡Ö¼ç¤È²Ì¤¿¤·¤¿ÌóÂ«¤òÍú¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¼«¤éÍ¶Æ³¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃçÎÉ¤·¥Üー¥Àー¥³¥êー£³¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÆü¾ï
2020Ç¯2·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Á¥í¥ë¤¯¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Î¥¨¥ë¡×¤Á¤ã¤ó¤È¡Ö¥Õ¥é¥¦¡×¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Ëå¤ÎÂ¸ºß¤â¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Î¸¤µ¤È²Ä°¦¤µ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë£³¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¡¢¸ÄÀ°î¤ì¤ëÆø¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤Ï¤È¤Æ¤âÂº¤¯°¦¤ª¤·¤¤¤â¤Î¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¥Á¥í¥ë¤¯¤ó¡¢¥Î¥¨¥ë¤Á¤ã¤ó¡¢¥Õ¥é¥¦¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¤ÏÆü¡¹Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¥Üー¥Àー¥³¥êー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯È¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
