¤½¤Ð¡¢¤¦¤É¤ó¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡ÖÎ©¤Á¿©¤¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡×¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«³Ý¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¡½ÐÅ¹¤ÎÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ï
¡¡´¨¤¤»þ´ü¤Ï¤¦¤É¤ó¤ä¤½¤Ð¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤ÌÍÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±Ø¤Î¹½Æâ¤Ë¤Ï¡¢Î©¤Á¿©¤¤¤¦¤É¤ó¤ä¤½¤Ð¤ÎÅ¹¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ¡¢ÀÊ¤¬¶õ¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤â¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ìÊØÍø¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Æ±¤¸ÌÍÎà¤Ç¤¢¤ëÎ©¤Á¿©¤¤¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«³Ý¤±¤º¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£Î©¤Á¿©¤¤¤¦¤É¤ó¤ä¤½¤Ð¤ÎÅ¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Î©¤Á¿©¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÅ¹¤ò¤Û¤È¤ó¤É¸«³Ý¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°û¿©Å¹ÀìÌç·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÀ®ÅÄÎÉ¼¤¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡¡¤³¤ì¤¬°û¿©Å¹¤ÇÈò¤±¤ë¤Ù¤¡ÈÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡É¤Ç¤¹¡ª
¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÄó¶¡¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¡¢Î©¤Á¿©¤¤¤Î°û¿©Å¹¤Î¡ÈÇä¤ê¡É¤Ï¡¢°Â²Á¤ÇÃ»»þ´Ö¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤ä±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¡¢Î©¤Á¿©¤¤¤¦¤É¤ó¤ä¤½¤Ð¤ÎÅ¹¤¬Â¿¤¯Î©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤É¤ó¤ä¤½¤Ð¤Ï¡¢Ð§¤äÄê¿©¤Ê¤É¤è¤ê¤â¡¢Äó¶¡¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ä¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤òÃ»»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ç¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥Õ¥ì¥ó¥Á¶ÈÂÖ¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¶ÈÂÖ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¶ÈÂÖ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î°û¿©¶ÈÂÖ¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¡ÖÎÉ¼Á¤ÎÎÁÍý¤ò°Â¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¿©ºà¸¶²ÁÎ¨¤¬¹â¤¯¤Æ¤â·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤¡ÖÎ©¤Á¿©¤¤¡×¡ÖÎ©¤Á°û¤ß¡×¤ÎÅ¹¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Ð¤ä¤¦¤É¤ó¤ÈÆ±¤¸ÌÍÎà¤Ç¤â¡¢¡ÖÎ©¤Á¿©¤¤¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÎÅ¹¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«³Ý¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¤¦¤É¤ó¤ä¤½¤Ð¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÄó¶¡¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢²Á³Ê¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥×¤Î»Å¹þ¤ß¤ËÄ¹»þ´Ö¤«¤«¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌÍ¤Ë¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¤Ëº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤äÃÆÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¥¢¥ë¥«¥ê±ö¿åÍÏ±Õ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤«¤ó¿å¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤ò¤æ¤Ç¤ë¤È¤«¤ó¿å¤¬ÍÏ¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡¢Åò¤òÁá¤á¤Ë¸ò´¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤ëºÝ¤ÏÌýÊ¬¤ÎÂ¿¤¤ÇÓ¿å¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢½èÍý¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¡¢¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÍÌ¾¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ä¥Á¥ë¥ÉÌÍ¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¥é¡¼¥á¥ó¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡ÖÎ©¤Á¿©¤¤¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¶å½£¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Á¿©¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÅ¹¤¬¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¶å½£¤Ç¼çÎ®¤Î¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤ÎºÙÌÍ¤¬¡¢¤æ¤Ç»þ´Ö¤¬Ã»»þ´Ö¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÍ¤Î¹Å¤µ¤ò¡Ö¤«¤Ê¤ê¸Ç¤á¡Ê¥Ð¥ê¥«¥¿¡Ë¡×¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ëµÒ¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Î¤æ¤Ç»þ´Ö¤Ï20ÉÃ¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö°Â²Á¤ÇÃ»»þ´Ö¡×¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÎ©¤Á¿©¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥¯¥ê¥¢¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤âÂ¿¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºòº£¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¶ÈÂÖ¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¶ÈÂÖ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¶ÈÂÖ¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¤ÎÅ¹¤äÎ©¤Á°û¤ß¤ÎÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸¶²Á¤¬¹â¤¤¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢µÒ¤Î²óÅ¾¿ô¥¢¥Ã¥×¤ä¸ÇÄêÈñ¸º¤Ç·Ð±Ä¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤â¡¢Î©¤Á¿©¤¤¤ÎÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¿©ºà²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÄÅ¹¤¹¤ë°û¿©Å¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©¤Á¿©¤¤¤äÎ©¤Á°û¤ß¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤¬ÃÍ¾å¤²¤ò¤»¤º¤ËÀ¸¤»Ä¤ë¼êË¡¤Î°ì¤Ä¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¢¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¸å¡¢Î©¤Á¿©¤¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£