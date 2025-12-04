「プロポーズ大作戦」ビジュアル（C）フジテレビ

【モデルプレス＝2025/12/12】民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、12月12日から、山下智久と長澤まさみが主演を務め、2007年にフジテレビ系で放送されたドラマ「プロポーズ大作戦」の無料配信を開始する。

◆「プロポーズ大作戦」TVerで配信決定


「プロポーズ大作戦」は、大好きな女性に想いを告げられぬまま彼女の結婚式に出る羽目になってしまった男が、過去をもう1度やり直すチャンスをもらったことで、他の男性に奪われてしまった彼女を取り戻すべく奮闘するラブコメディ。ともにフジテレビ系連続ドラマ初主演の山下と長澤が恋に不器用な幼なじみ同士を演じ話題となったほか、桑田佳祐が歌う主題歌もヒットした。

◆山下智久＆長澤まさみ演じる“不器用な幼なじみ”話題に


山下が演じるのは、意地っ張りで恋に不器用な男・岩瀬健。一方の長澤は、体育会気質で快活で明るく、負けん気の強い女の子で、健の幼なじみの吉田礼を演じる。2人は、会えば憎まれ口を言い合ってけんかになることもしばしばだったが、その実、互いを理解し合っているとても相性のいい間柄。しかし2人とも恋愛には奥手で、どうしても照れが入ってしまい、幼なじみという関係から抜け出せない。

ふがいない自分の人生を6年前からやり直すこととなった健は、礼との関係を変えて、新郎の席に座ることができるのか。ハラハラドキドキとともに、高校・大学・社会人という7年間に、健と礼に何が起こったのか、その過去が明らかになり、バカバカしくも、ほろ苦く切ない2人の恋物語がリプレイされていく。（modelpress編集部）

◆「プロポーズ大作戦」キャスト


岩瀬健…山下智久
吉田礼…長澤まさみ
奥エリ…榮倉奈々
榎戸幹雄…平岡祐太
鶴見尚…濱田岳
妖精…三上博史（特別出演）
多田哲也…藤木直人

