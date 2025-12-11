¥Æ¥¹¥é¤Î¿Í·¿¥í¥ÜOptimus¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ß¥¹¤ÇÁ´Éô¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¼«Ëý¤ÎÆóÂÊâ¹Ô¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈOptimus¡Ê¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¡Ë¡£Tesla¡Ê¥Æ¥¹¥é¡Ë¸ø¼°¤¬¿·¤¿¤ÊÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤¿¤Ó¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢Optimus¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¥¢¡¼¥ÈÅ¸¼¨²ñ¡ÖFuture of Autonomy Visualized¡×¡£¤³¤³¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Optimus¤ÎÆ°²è¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Optimus¤¯¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¼å¤¤¥¿¥¤¥×¤ß¤¿¤¤¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ë¤ª¿å¤Î¥Ü¥È¥ë¤òÅÏ¤¹Optimus¡£¼ê¤¬¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥Ü¥È¥ë¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ºÇÔ¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤¿Optimus¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸å¤í¤Ë¥Ð¥¿¥ó!?
²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡© Optimus¤Ï±ó³ÖÁàºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áàºî¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¼ºÇÔ¤Ë¤¢¤»¤Ã¤Æ¡¢ÀÜÂ³¤òÀÚ¤ëÁ°¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤é¤º¤È¤â±ó¤«¤é¤º¡¢¤«¤Ê¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Optimus¤«¤é¤ª¿å¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿Íè¾ì¼Ô¤¬¡¢¤½¤ì¤òOptimus¤ËÊÖ¤·¤Æ¡¢Âæ¤ËÌá¤·¤Æ¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢¤Ê¤¼¤«ºÇ½é¤ÏÀäÂÐÅª¤ËµñÈÝ¤·¤¿Optimus¡ÊºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂæ¤ËÌá¤»¤¿¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤¿¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤«¤é¡¢±ó³ÖÁàºî¤¹¤ë¿Í¤ÏÂæ¤Î¾å¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¡¢Optimus¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ó³ÖÁàºî¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±ó³ÖÁàºî¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊOptimus
¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¿ÍÎà¤è¤êÀè¤Ë²ÐÀ±¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤ëOptimus¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¡Ö¼Â¤Ï±ó³ÖÁàºî¤Ç¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥Ä¤ò¾ö¤àOptimus¤Ï±ó³ÖÁàºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Å¸¼¨²ñ¤ÇÍè¾ì¼Ô¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤òÃí¤®¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò¤¹¤ëOptimus¤â±ó³ÖÁàºîµ¿ÏÇ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿Optimus¤Ï¤¸¤Ä¤ÐÇÜÂ®±ÇÁü¤À¤Ã¤¿¤·¡Ä¡£
¥Æ¥¹¥é¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óTesla Diner¤ËÅÐ¾ì¤·¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤òÇÛ¤Ã¤¿Optimus¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ê¹¤¯¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯±ó³ÖÁàºî¤Ç¤·¤ç¡©¤È»×¤ï¤ì¤ÆÂÐ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ó¥Õ¡¼¤ò¤¹¤ëOptimus¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¡Ö±ó³ÖÁàºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯AI¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¸¤ã¤¡¡¢¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÃËÀ¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Optimus¤ò¸«¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤ó±ó³ÖÁàºî¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¼«Æ°²½¤ÎÌ¤Íè¤òëð¤¦Å¸¼¨²ñ¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥¹¥¯»á¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯¤Ë¤â¥Æ¥¹¥é¤Î¥í¥Ü¤ÏÂçÎÌÀ¸»º¤Ç½Ð²Ù¤µ¤ì¤ëÁÛÄê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö±ó³ÖÁàºîÃ´Åö¤Î¿Í¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¥¯¤âÈô¤Ó¸ò¤¦¤Û¤É¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤ÎÁÛÄêÄÌ¤ê¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë100ËüÂæ¡¢2040Ç¯¤Ë¤Ï10²¯Âæ¤Î¿Í·¿¥í¥Ü½Ð²Ù¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£