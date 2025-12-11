この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【超テラスハウス】3階建てメゾネット2LDKのデザイナーズ賃貸を内見！」と題した動画を紹介。コンクリート打ちっぱなしのデザインが特徴的な3階建てメゾネット物件の、常識にとらわれないユニークな空間設計を解説している。



動画で紹介されたのは、2階建ての長屋が並ぶ「テラスハウス」を3階建てにしたような、その名も「超テラスハウス」。最大の特徴は、玄関ドアを開けるとすぐに室内ではなく、「玄関テラス」と名付けられたプライベートな屋外空間が広がっている点だ。コンクリートの壁に囲まれプライバシーが守られたこの空間は、空を見上げることができ、洗濯物干しスペースとしても活用できるという。



室内に入ると、1階はコンクリート打ちっぱなしの壁にステンレスキッチンが映えるダイニング・キッチンとなっている。そして、この物件の象徴ともいえるのが、1階から3階までを繋ぐ螺旋階段だ。ゆっくり不動産氏はこれを「インスタ映えと言わず何と言うのか」と評し、デザイン性の高さを強調。この螺旋階段と吹き抜けが、3階までの縦の空間を一体化させ、豊かな採光と開放感を生み出している。



2階と3階はそれぞれ洋室となっており、驚くことにほぼ同じ間取りで構成されている。コンクリートの壁に囲まれたシンプルな空間だが、引き戸で仕切ることでプライベートを確保できる設計は、以前紹介された間仕切りのない物件と比較し、実用面での進化が見られる。



この物件は、玄関テラスや螺旋階段、吹き抜けといった要素が、効率や利便性だけでは測れない「非日常」という価値を提供している。住居としてはもちろん、オフィスやサロンとしても利用されている実績は、この物件が持つ独特の魅力が多くの人に評価されている証左であろう。尖ったデザインの中に実用性も考慮された、遊び心あふれる物件だ。