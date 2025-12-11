¡ÚMLB¡Û¥¢¥í¥ó¥½Î®½Ð¡¡¾×·â¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤¬Àè¤Ë·ÀÌó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Î¼çË¤¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·ÀÌó¤Ï°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¡Ö£µÇ¯Áí³Û£±²¯£µ£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£´£²²¯±ß¡Ë¡×¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨£³£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£Í£Ì£ÂÄÌ»»£²£¶£´È¯ÃË¤¬¿·Å·ÃÏ¤ËÅÏ¤ë¡££²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ÀÌó¤òÇË´þ¤·¡¢£Æ£Á»Ô¾ì¤Ë»²Àï¡£à¹äÏÓÂåÍý¿Íá¥Ü¥é¥¹»á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¡¢Âç·¿Êä¶¯¤ÇºÆ·ú¤ò¿Ê¤á¤ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç°ìÍã¤òÃ´¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ï¼é¸î¿À¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¹¶·âÎÏ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ì¤ÐÈá´ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½éÍ¥¾¡¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¹´ü·ÀÌó¤Ë¤è¤ë±äÄ¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥ÄÂ¦¤¬¿µ½Å»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÎ®½Ð¤ÏÁË»ß¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬¡Ö¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡×¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥í¥ó¥½¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò°ìÀÚÄó¼¨¤»¤ºÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¤â¤Î¡£¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÉüµ¢¤Ë°ìÄê¤Î´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¾ò·ï¤ä¶â³Û¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤â¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ËÃÇ¤é¤»¤ë¤è¤¦Ç÷¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¡ÖµåÃÄ¤ÏÄ¹Ç¯¤Î°ìÎÝ¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È¹ç°Õ¤¹¤ëÁ°¤Ë·ÀÌó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤é¥¢¥í¥ó¥½Â¦¤Ë¡ËµåÃÄ¤¬Äó¼¨¤Ç¤¤ë¶â³Û¤äÇ¯¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Î®½Ð¤Ïµ¯¤³¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æµ¯¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£