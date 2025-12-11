È¯É½¤«¤é1½µ´Ö¸å¡Ä³ÑÅÄÍµµ£¤Î¡È¾Ã¤¨¤¿¡É¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¡Ö¤«¤Ê¤ê´ñÌ¯¤À¡×¡¡´·¤ì¤Ê¤¤¿·´é¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ
¹çÆ±¥Æ¥¹¥È
¡¡¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎF1¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¡¢Íèµ¨¤Î¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¤¬½éÁö¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¿·±Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¤Þ¤À´·¤ì¤Ê¤¤³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´ñÌ¯¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹çÆ±¥Æ¥¹¥È¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÇ»º°¤ÈÀÖ¤Î¥Á¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡£Á°ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖRed Bull¡×¤Î¥í¥´¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡F1¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¼ÂºÝ¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¡¢Ä©Àï¤ØÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£¥Á¡¼¥à²ÃÆþÈ¯É½¤«¤é¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Ç¤Î½éÁö¹Ô¡ª¡×¤ÈÊ¸ÌÌ¤Ëµ¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¡ÊÅ¸³«¡Ë¤ÏÁ°¤Ë¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥«¥é¡¼¤ÎÈà¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê´ñÌ¯¤Ê´¶¤¸¤À¡×
¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡£¥Þ¥ë¥³¤Ê¤·¤Ç¤â¾å¼ê¤¯¤ä¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡Ö¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³¤¬µî¤Ã¤Æ¡¢Èà¤¬¾å¼ê¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤è¡ª¡×
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë´é¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Í¡×
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤â´Þ¤á¡¢Íèµ¨¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈ¯É½¡£º£µ¨Âè3Àï¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤¿³ÑÅÄÍµµ£¤ÏÍèµ¨¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤«¤é¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¤¬¾º³Ê¤·¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ï¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤¬F2¤«¤éÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
