小芝風花、高橋文哉の「ゴチ」加入を“予言”していた
女優の小芝風花（28歳）が、12月9日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。「ぐるぐるナインティナイン」の「ゴチになります！」企画への加入について、「私、たぶん、次、文哉に声掛かるんだと思うんだよね」と予言していたと語った。
連続ドラマ「フェルマーの料理」（2023年／TBS系）やバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）の「ゴチになります！」企画で高橋文哉と共演している小芝風花が、番組のゲストとして登場。高橋によると、「フェルマーの料理」のドラマ撮影中に、小芝から「私、たぶん、次、文哉に声掛かるんだと思うんだよね」と話があったという。
高橋は「（小芝から）この話が2回あったんですよ。10月ぐらいに1回風花さんと話したのと、12月にもう1回話してるんですよ。たぶん最終戦の収録終わった後ぐらいの時。1回目は何にも知らないで『お話来るかもね』みたいな。『そんな話あったら嬉しいっす。一緒にやりたいっすね』とか言ったら、12月にいざお話来てる状態で風花さんは何も知らなくて『なんか話来たりしないの？』とか言うんですよ。『全然来てない。マジ一緒にやりたい』みたいな、やっちょっと嘘っぽかったね、やっぱ2回目は」と話す。
小芝は「私はもう全然ほんま知らへんからさ。あっ、このタイミングで声かかってないってことは別の人なんか、と思って。絶対このタイミング文哉と思ってんけどな、と思ったら」と語った。
「ゴチになります！」には、小芝が2023年の「ゴチ24」から、高橋が2024年の「ゴチ25」から新メンバーとして加入している。
