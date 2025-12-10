麻生氏も評価

高市早苗首相は5日夜、自民党の麻生太郎副総裁ら党幹部と会食した。そこでは話題にのぼらなかったが、高市氏には秘かにあたためる「年末靖国参拝」プランがあるという。

5日夜、高市氏が会食したのは自民党の麻生太郎副総裁、鈴木俊一幹事長、古屋圭司選対委員長、萩生田光一幹事長代行といった党幹部らと木原稔官房長官。場所は東京都内のホテルニューオータニ内の料理店だった。

「政治家の夜の会合のことを“夜日程”と呼びますが、高市氏がこれをこなしたのは10月の就任後初めてです。“政策の勉強に時間を使いたいからしばらく夜日程は入れないでほしい”と秘書官に伝えていました。首相としての日々に多少慣れてきたこともあり、まずは政権の生みの親である麻生氏を筆頭に腹心の木原氏も交えて“完全な身内”との時間を過ごしたということでしょう。麻生氏は会食の席で改めて高市内閣の高い支持率について評価していました」

高市氏を囲む麻生氏ら自民党幹部

と、政治部デスク。

禁断のお風呂タイムにも

これを機に「夜日程」が増えるかというとそうでもないらしい。

「高市氏はお酒も外食も嫌いということではないですね。赤ワインが特に好きですし。何よりも国会での対応には万全を期すということでかなり細かい準備を行っています。赤坂宿舎内でのやり取りも当然あるようですが、もちろん外部からはうかがい知れず。基本的に“勉強優先”や“他人任せにしたくない”スタンスは変わらないので目に見える形で夜日程が増えることはなさそうです」（同）

その勤勉スタイルは国民にも受けているが、一方で周辺からは危惧する声も大きいようだ。

「年が明けて通常国会での本格的な論戦の準備となると、これまで以上に睡眠時間を減らすことになりかねない。周辺は本気で高市氏の体調を心配しています。すでに国会で睡眠時間に言及して2〜4時間と言っていましたが、これ以上は減らせないとなると朝夜の熱いシャワーかお風呂のリフレッシュ時間に手を付けるしかないのかもしれません」（同）

「年末靖国参拝」の行方

そんな中、高市氏をめぐってささやかれているのが「年末靖国参拝」だ。高市氏は昨年9月の総裁選で「首相になっても靖国神社に参拝する」ことを明言。敗因のひとつとしてその点が指摘された。今年10月の総裁選ではその姿勢を変節させ、「適時適切に考える」として明言を避けた。

「この1年での靖国参拝をめぐるトーンダウンは高市氏の熟慮の結果です。ひとつのポジションを取って得られるもの、失うものがあるとして失うものの方が多いと判断していったん修正をした印象があります。当選した今年10月の総裁選では首相の靖国参拝を支持する保守系の政治団体の支持も受けており、高市氏はその声に報いなければとの思いがあります」（同）

もちろん高市内閣の支持率が高いレベルを維持していることも追い風となっている。

ほぼ全員が反対する

「政権運営を続けて行けば当然支持率は上下しますが、現状のような高い数値を維持するのはなかなか難しい。ならば今のうちに靖国参拝をこなしておきたいという思いもあるようです」（同）

高市氏の「存立危機事態」発言をきっかけに悪化している中国との関係を前提にすると、「仮に靖国参拝を相談されれば、党内、内閣のほぼ全員が反対する。羽交いじめにしてでも止める人がいる」（同）との見立てもある。

高市氏にとっての味方は世論だろう。目下、日中関係悪化に関しては「中国が悪い」と見る日本人のほうが目立つ状況である。もっとも、これも中国にいる邦人がトラブルに巻き込まれたり、経済への悪影響が明らかになったりするなど、さまざまな要因で風向きは変わりうる。

尊敬する安倍晋三元首相が、首相在任中、一度だけ参拝したのも12月のことだった。特に永田町では年が明ければ前年のことは引きずらない、忘れられやすいという言い方もされる。

その意味でも「今のうちに駆け込み参拝」という誘惑は高市氏にとって魅力的に映ることだろう。

デイリー新潮編集部