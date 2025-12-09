ニックス―マジック戦

米プロバスケットボール（NBA）の試合で一触即発の珍事が話題を呼んでいる。7日（日本時間8日）、ニックスが本拠地でマジックと対戦。倒れた相手への行動にファンは困惑している。

ニックスが91-80でリードする第4クォーター残り6分15秒。ニックスの速攻からアヌノビーがシュートを放とうとするも守備に阻まれゴール下に倒れ込んだ。こぼれたボールをマジックのベインが拾うと、エンドライン外にいたアヌノビーに向かって強烈にボールを投げつけた。

これにはアヌノビーも抗議。ベインを突き飛ばし一触即発の事態に。その後ベインにテクニカルファウルが宣告された。米スポーツメディア「ブリーチャー・レポート」公式Xが実際の映像を公開。文面で「デズモンド・ベイン、なぜだ!?」と記した。

この投稿には日本のファンからも「これはさすがのOGでもキレます」「当てる必要なくね？ だったらOGが戻ってくる前に攻めちまえば良いのに」「元々やばいなと思ってたけど今シーズン余計ヤバいぞ」「なにしてんねんwwwww」「申し訳ないけど流れてくる度に笑う」などの声が寄せられた。



