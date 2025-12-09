【近藤 大介】「高市はレイムダック（死に体）」中国が《流行語大賞》の高市首相に「嫌味な新語」を続々つけていた

中国の圧力にめげない高市首相

先週12月1日、今年の流行語大賞の発表と授賞式が、東京会館で行われた。年間大賞には、高市早苗首相が10月4日の自民党総裁選で勝利した後の会見で述べた言葉と、初の「女性首相」が選ばれた。「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」である。

驚いたことに、高市首相本人が、サプライズで受賞会場に登場。壇上で喜びの声を述べた。

「今年の新語・流行語大賞の年間大賞を賜りまして、まことにありがとうございます。この『働いて働いて働いて働いて働いてまいります』という言葉は、賛否両論いただきました。

この言葉を発したのが、自分が日本国という国家の経営者になるかもしれない立場に立った時、つまり自民党の総裁選挙で勝利した日に言った言葉でございます。決して、多くの国民の皆様に働きすぎを奨励するような意図はございません。

また、長時間労働を美徳とするような意図もございませんので、そこはどうか、誤解のなきようにお願いいたします」

私も言葉を扱う仕事をしている手前、このイベントは毎年楽しみにしている。例年、若者言葉が理解できなくて苦労するが、今年は下記のベストテンのうち、「エッホエッホ」以外はなじみがあった。

「エッホエッホ」、「オールドメディア」、「緊急銃猟／クマ被害」、「国宝（観た）」、「古古古米」、「戦後80年／昭和100年」、「トランプ関税」、「二季」「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」（年間大賞）、「ミャクミャク」

高市首相は周知のように、11月7日に国会で「台湾有事と存立危機事態」の発言をして以降、連日、中国から「執拗な圧力（イジメ？）」に遭っている。それでも、臨時国会会期中の多忙な年末に、流行語大賞の受賞会場に顔を出すくらいだから、めげていないのだろう。

長時間労働に関する中国の流行語

実は中国でも、「働いて働いて……」に近い新語が話題になったことがある。2016年に流行語になった「996」（ジウジウリウ）だ（詳しくは拙著『ふしぎな中国』（講談社現代新書）を参照下さい）。

同年10月、北京に本社がある大手IT企業「58同城」が、「九九六工作制」を定めていると、内部告発があった。

＜私たち従業員は皆、朝9時から夜9時から、1日12時間働かねばならない。かつ月曜日から土曜日まで、週に6日勤務だ。それなのに、会社は残業代を支給してくれない……＞

会社側は「たまたま繁忙期にそうしているだけだ」と釈明した。だが、他のIT企業でも大同小異の状況であることが明るみに出て、社会問題化した。

それで「996」が流行語になったのだが、驚くべきことに、続いて「007」なる新語が現れた。「わが社では毎日午前0時から翌日の午前0時まで24時間、週に7日働かされている」という、超ブラック企業の内部告発が飛び出したのだ。

高市首相は「安倍の娘」

さて、新語・流行語ということで言えば、この2ヵ月あまりというもの、中国で高市首相や高市政権を指す言葉が、続々と飛び出している。いずれも批判的なニュアンスが含まれているが、その中からいくつか紹介しよう。

〇安倍女孩 （アンベイニュイハイ）

10月4日、冒頭述べたように、高市候補が自民党総裁選に勝利した。その頃から、中国では高市新総裁をこう呼び始めた。

直訳すると、「安倍の娘」だが、おそらく「安倍チルドレン」を中国語訳したものだろう。そこには、「かつての安倍のような右派で対中強硬派だから用心せよ」という警戒心が込められている。

例えば、高市政権が発足した10月21日、『界面新聞』はこう報じた。

＜高市早苗は長期にわたって、安倍晋三からひいきにされていた。安倍の政治理念と高市の路線は高度に結びついている。軍事パワーを強化し、平和憲法を改正するなどの主張で、それらによって（日本を）成長させるというのが保守派の御旗だ。

彼女は「アベノミクス」（安倍経済学）の継承者と自称しており、そのため「安倍女孩」（安倍チルドレン）と呼ばれている。（中略）日本国内で、高市早苗の経済政策の主張は、すでに「サナエノミクス」（早苗経済学）と呼ばれている。それは、財政と通貨を刺激する政策と言われる……＞

「高市はレイムダック」

〇跛脚鴨 （ボージアオヤー）

レイムダック（死に体）の中国語訳である。10月10日、長年の「盟友」だった公明党が連立を離脱したことで、高市新総裁は早々にレイムダック状態に陥っているというわけだ。10月15日、『崑崙視訊』はこう報じた。

＜連日の雨夜に、雨漏りに遇っている。それは自民党の20数年の長きにわたる与党の盟友――公明党が、突然「別れ」を宣言し、連立を離脱したからだ。直接の原因は、自民党の「裏金政治」の問題への不満だったが、その背後は、高市早苗に代表される右翼路線への不信任の反映だ。

そんな中で、高市早苗が首相になっても、「跛脚鴨」となる。国会の議席は足らず、今後どんな政策を進めようとしても、困難の上に困難が重なる。日本の政局は、一気に不確定性が充満してきた＞

〇閃婚 （シャンフン）

電撃結婚のこと。自民党と日本維新の会が、電光石火で10月20日に連立を組んだことを指す。10月22日の『上観新聞』はこう報じた。

＜野党は必ずしも、一枚岩ではない。高市早苗は自民党と公明党の「離婚」後、再び「光明」を見出した感覚だった。夢の実現に渾身の力を尽くし、ついに維新の会と、連立政権の協定の文書に署名した。

一方で、右翼国粋主義の政党である日本維新の会は、「右旋回」する自民党とともに、憲法改正や安全保障、エネルギー政策などの問題で立場が近い。「閃婚」に「価値観」の基礎をもたらしている。日本維新の会の馬場伸幸元代表は、維新は「第二の自民党」と直言している＞

日本政界は「ガラクタを並べた露店」

〇爛攤子 （ランタンズ）

直訳すると、「ガラクタを並べた露店」。手がつけられないほど混乱した状態や、めちゃくちゃな状況を指す。10月21日の『上遊新聞』は、日本の政界をこう呼んだ。

＜閣外協力の方式は、自民党にとってはいわばよいものではない。この形は、維新は政府の政策決定に影響力を持てて、政治的に多くのものを取れる。同時に、政策の失敗の責任を請け負う必要はない。さらにいざとなれば、野党の身分で自民党を批判することもでき、改革派の印象を維持できる。

この種の「進んでもよし、退いてもよし」の策略は、維新が複雑な政治局面の中で精緻な計算をしていることを示すという分析もある。

結局、高市早苗は大幅に譲歩をして、維新の会の支持を獲得し、首相の座を勝ち取った。引き続き「爛攤子」の彼女は、「分裂国会」の中で執政を迫られることになった＞

日本の政治は「断片化」

〇碎片化 （スイピエンフア）

日本の政治が「断片化」されていくことを意味する。言外に、党員数1億人を超えた中国共産党は偉大だという優越感がこもっている（ように窺える）。10月24日の『中国青年報』はこう記す。

＜公明党が連立政権から離脱した後、日本の与党は安定的多数を失った。これは日本政界が「少数与党＋多くの政党ゲーム」という新たな段階に入ることを示している。すなわち政治情勢の「碎片化」に入ったのだ。

（中国科学院日本研究所副研究員）陳静静は言う。

「これは平和憲法の改正やエネルギー政策などの敏感な問題の進展を阻止する力になる。同時に、国粋勢力にさらに大きな活動空間を提供することにもなる。おそらく左右両側の情勢が新たに変化していくだろう。

未来の日本の政治はさらに、「テーマごとの連携」と「党派を超えた取引」に依存することになる。そして政策の継続や戦略の深みという点は、大きな試練に立たされるだろう」＞

新華社通信が「高市毒苗」と命名

〇走馬灯換首相 （ゾウマーダンフアンショウシアン）

これは文字通り、まるで走馬灯を交換するように、コロコロと日本の首相が換わることを指す。10月25日の『財政頭条』は、高市政権が短命に終わるだろうという見立てを報じた。

＜日本の政界は、また「走馬灯」になるのか？ 日本は再度、首相が換わった。高市早苗が第104代首相になったが、国民の関心は、彼女が何を成し遂げられるかではなくて、いつまでもつかだ。過去5年で、日本ではすでに4人の首相が換わった。「走馬灯換首相」は、早くも日常のこととなっているのだ＞

〇高市毒苗 （ガオシードゥミアオ）

11月7日に、衆議院の予算委員会で、高市首相の「台湾有事と存立危機事態」発言が飛び出すと、中国の怒りが炸裂。すでに1ヵ月が過ぎたが、中国政府による「高市批判」は収まる気配を見せない。

この間、中国メディアは、あふれるほど「高市批判」の報道をしたが、私が一番驚いたのが、中国国営新華社通信が11月19日に発信した「高市“毒苗”はどうやって成長したのか」というタイトルの記事だった。

新華社は国務院（中央政府）傘下にあり、中国政府の発表を行う「公式通信社」である。そんな中国で最も権威あるメディアが、日本の最高権力者に向かって、「高市毒苗」と命名したのだ。

これはある意味、11月8日に「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」と投稿した薛剣大阪総領事よりも悪辣だ。なぜなら新華社の発表は、「大阪総領事の個人的なつぶやき」よりも重い意味を持つからだ。

その全文は、以下の通りだ。

高市批判のオンパレード

＜高市早苗はどこまで「水が深い」のか？ 一言で言って、彼女の進んでいる道はすべて、安倍晋三という大樹に寄り添って、その上を上っているのだ。誰もが彼女を、安倍元首相の「政治門下生」とみなしている。

安倍について言えば、皆が分かっている。彼は第二次世界大戦のA級戦犯である岸信介の外孫であり、戦後の体制に決然と反対し、改憲と軍拡が彼の長期にわたる主張だった。

安倍首相の時に新たな安保法を推進し、集団的自衛権を解禁した。退任してからは、公然と「台湾有事は日本有事」と言い放った。

そして高市は、安倍に比べてさらに激烈だ。靖国神社への参拝はたまたまということではなく、何度も公に行き、大きな議論を巻き起こした。

彼女は以前、ナチスを暗示する宣伝素材を使用したトラブルに巻き込まれ、日本国内外で強烈な批判を引き起こした。そのような宣伝は極端主義に触れる省長であり、その歴史観には厳重な疑義があると指摘する人もいる。

高市首相は「歴史修正派」

彼女は歴史問題で、多くの争議を呼んだ言論を発表してきた。日本の侵略戦争の歴史をある程度薄めようとしているようで、多くの人々が修正主義であると批判している。彼女のロジックでは、純粋に過去を振り返るのではなく、むしろ過去を書き変えようとしているようだ。

政策上では、彼女は平和憲法の改正、自衛隊を「国防軍」と改めることを主張している。さらに防衛費を大幅アップし、日本に「敵基地攻撃能力」を持たせようとしている。

台湾については、狂ったように「台湾有事」を強調し、ひいては「日本の存亡危機事態」に引き上げるとした。こうした態度は、以前の日本の右派のリーダーたちの間でもほとんど見られなかった。

とどのつまり、高市の激烈さと狂気は、ただの軍事的なタカ派というより、歴史修正派だ。彼女は靖国神社に参拝し、ナチス争議を引き起こし、戦争の歴史を曖昧にし、ないしは美化する。これらはすべて、根の深い右翼思想を露呈させているのだ＞

高市首相は「第二のトラス」？

〇特拉斯2・0 （トウラースーアールディエンリン）

11月21日、『財聯社』は、「高市早苗は『特拉斯2・0』なのか？ ドイツ銀行：日本の資本流出は昔日のイギリス危機！」と題した記事を掲載。他にも同様の報道が、中国で多くなされた。

「特拉斯」とは、リズ・トラス元イギリス首相のこと。在任期間は、2022年9月6日から10月25日までで、わずか49日間の短命政権に終わった。

トラス首相は就任するや、公約の「法人税率引き上げ凍結」などの減税計画を推し進めていったが、財源が不明確だったため、英ポンドが急落。さらに株やイギリス国債も暴落し、市場は大混乱に陥った。財務相を更迭しても事態を収拾できず、結局、トラス首相も辞任した。

中国側の報道は、多分に願望を込めて、「高市は第二のトラスになる」と言いたいのである。その根拠は、日本円と日本国債が急落していることだ。この記事では、次のように報じた。

日本円と日本国債の下落を強調

＜データが示しているのは、日本円と日本国債が今月、ほぼ同時に大幅に下落していることだ。米ドルとの為替は木曜日（11月20日）に一度、157円89銭と今年に入って最も円安に振れ、日本銀行が対策を講じる地点に近づいた。

9月以降、日本円はすでにG10の通貨の中で最も下落している。また、日本の10年物の国債の収益率は、今週前半にさらに上がり、過去17年で最高となった。

ドイツ銀行のジョージ・サラベロス世界通貨研究主管は、これに深い憂慮を示している。昨今の関係（日本）市場の動向を、2022年にイギリスが遭遇した「トラスショック」に重ねて論じているのだ。

当時、トラス首相は資金が欠乏しているにもかかわらず減税計画を提出し、投資者たちを慌てさせた。その結果、英ポンドは37年来で最低となり、イギリス国債市場はほぼ崩壊状態と化した……＞

こうした報道は、12月に入っても続いている。重ねて言うが、「高市首相は第二のトラス首相になってほしい」という願望があるのだ。ちなみに、私は先日、イギリスの政府関係者にも確認したが、「状況はまったく異なる」と答えた。

ともあれ、高市首相が流行語大賞受賞で喜色満面としている間にも、隣の「紅い狼」は吠えまくっているのである。新語・流行語から見ても、なかなか緊張感漂う年の瀬の日中関係である。

【こちらも読む】『中国EVがついに「お荷物」に…習近平の鶴の一声で中国EV業界にもやってくる大量倒産の時代』

【こちらも読む】中国EVがついに「お荷物」に…習近平の鶴の一声で中国EV業界にもやってくる大量倒産の時代