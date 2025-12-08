迷惑電話がかかってきたらどうすればいいのか。成蹊大学客員教授の高橋暁子さんは「基本は、知らない電話からの着信には出ない、折り返さないこと。迷惑電話をブロックするアプリやスマホ機能も活用してほしい」という――。

■詐欺犯はスマホから近づいてくる

「知らない番号からの電話に出たら自動音声だった」

「スマホにかかってくる電話といえば迷惑電話ばかり」

SNSにはこんな声があふれている。

トレンドマイクロによると、利用者の電話帳に登録されていない電話番号からスマホへの着信のうち、なんと約4件に1件が詐欺・迷惑電話だったという（2025年8月）。多いと感じるのももっともというわけだ。

迷惑電話の狙いの多くは、金銭的な詐欺。警察庁によると、住所や氏名、資産、利用金融機関を探るといった、特殊詐欺が疑われる電話（予兆電話）が急激に増えている。

それと比例するように、2025年の特殊詐欺認知件数は9月末時点で2万57件に上り、前年同期比で40.3％増。被害額も965.3億円、133.5％増と拡大している。

特殊詐欺の予兆電話は急激に増えている（警察庁「令和7年上半期における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について」より）

■「＋1」「＋44」からの着信は要警戒

迷惑電話の特徴は、国際電話や非通知設定を使うことだ。IP電話サービスの「050」、フリーダイヤル「0800」が悪用されることもある。

その手口は、従来のオレオレ詐欺や還付金詐欺、架空料金請求詐欺だけでなく、自動音声で「クレジットカードが利用できなくなる」などと脅し、電話口で個人情報等を聞き出したり、金銭の振り込みを要求したりする等、多様化している。

とくに、着信番号の頭に「＋」が表示されていたら、注意が必要だ。この後に続く1〜3 桁の数字は国番号であり、海外からの国際電話となる。海外にいる友人や知人など心当たりがない場合、詐欺の可能性が高い。

たとえば「＋1」はアメリカ合衆国やカナダ、「＋44」はイギリス、「＋86」は中国を表すという具合だ。日本の国番号である「＋81」からの電話も詐欺に使われるケースがある。

■警視庁アプリの新機能で国際電話をブロック

警察庁によると、特殊詐欺の約73.5％に国際電話番号が使用されているという（2025年6月末時点）。

国際電話からのワンコールで切れる着信に折り返してしまい、高額の通話料を請求される「国際ワン切り詐欺」の被害も急増している。

もし国際電話がかかってくる予定がないのであれば、警視庁のアプリ「デジポリス」をインストールし、ブロックしてしまおう。2025年12月1日に追加された新機能だ。警察が把握した犯行利用電話番号もブロックしてくれるので、積極的に活用したい。

警視庁防犯アプリ「デジポリス」の使用方法（警視庁ポスターより）

固定電話の場合は、「国際電話不取扱受付センター」で国際電話の発着信を休止することが可能だ。

■ロボコールの指示には従わず、すぐに切る

自動音声電話、ロボコールを受けたことがある人は多いだろう。ロボコールとは、あらかじめ録音された自動音声メッセージを使った電話のこと。多くの場合、「050」「0800」や国際電話などでかかってくる。

NTTや総務省、総合通信局などを名乗ってかけてきて、自動音声で「未納料金がある」「あと2時間で電話が使えなくなる」「あなたの銀行口座が犯罪に利用されている」などと不安を煽ってくる。

この時、「担当者と直接話すには1を押してください」等の指示に従い、1のボタンを押してしまうと、オペレーターが登場し、名前や住所、電話番号等の個人情報を聞き出してきたり、プリペイドカードなどでの支払いを求められたりすることがある。

中には合法なロボコールもあるが、多くの人にとってはただの迷惑電話のことがほとんど。自動音声が聞こえたらすぐに切り、自動音声の指示には決して従わないことだ。

なお、米国でも同様の被害が多く2020年1月に「ロボコール悪用犯罪規制防止法」（TRACED Act）によって違法なロボコール1通話当たりの罰金が最大1万ドルまで引き上げられている。

■「050」「0800」番号が悪用される理由

「050」での詐欺電話が多いのは、以前は本人確認の必要がなく、取得が楽だったためだろう。しかし、2023年に発表された政府方針により、現在は「050」を使うIP電話でも、新規契約の際には本人確認が義務化されている。

「0800」は、発信側ではなく着信側が通話料を負担する着信課金番号であり、企業等がフリーダイヤルとして活用している。企業と勘違いして出てもらいやすいため、悪用されていると考えられる。通常の個人の電話番号である「080」とも間違えやすいので、注意してほしい。

見知らぬ番号からの着信が毎日のようにかかってくる（撮影＝プレジデントオンライン編集部）

では、迷惑電話対策はどうすればいいのか。

基本的なことだが、知らない電話には出ない、折り返さないことが有効だ。出たり対応したりしてしまうと、「ターゲットにしやすい番号」として認識、共有されてしまうことになる。その結果、ほかの迷惑電話もかかってきやすくなってしまうのだ。

知らない電話からかかってきたり、着信が残っていたら、発信元の電話番号を検索してみるのもおすすめだ。たとえば「電話番号検索・迷惑電話チェック」に該当する番号が見つかったら、無視すべきということが分かる。

■スマホ標準搭載のブロック機能も活用を

iPhoneなら、活用できる機能が複数用意されている。

連絡先に登録されていない電話番号からの着信に対して自動で応答し、相手に名前と要件を尋ねてテキスト化してくれる「通話スクリーニング機能」、留守番電話の内容を自動的に文字起こししてくれる「ライブ留守番電話」、連絡先に登録されていない電話番号からの着信を消音して自動的に留守番電話に転送する「不明な発信者を消音」も活用したい。

Androidでも、電話アプリに迷惑電話ブロック機能が標準搭載されている。

前述の「デジポリス」のほか、「Whoscall」などの着信識別アプリを活用すれば、自動的にブロックも可能だ。各携帯キャリアの「迷惑電話ストップサービス（docomo）」「迷惑メッセージ・電話ブロック機能（au）」「迷惑電話撃退サービス（au）」等を活用するのもいいだろう。

迷惑電話は多いが、対策も充実してきている。自分の環境に合わせたサービスを利用し、家族間にも共有して、被害防止につなげていただければ幸いだ。

----------

高橋 暁子（たかはし・あきこ）

成蹊大学客員教授

ITジャーナリスト。書籍、雑誌、webメディアなどの記事の執筆、講演などを手掛ける。SNSや情報リテラシー、ICT教育などに詳しい。著書に『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』（講談社＋α文庫）ほか多数。「あさイチ」「クローズアップ現代＋」などテレビ出演多数。元小学校教員。

----------

（成蹊大学客員教授 高橋 暁子）