職場で配りたい「北海道のお土産」ランキング！ 2位「マルセイバターサンド」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末の挨拶や新年の集まりなど、日頃の感謝を伝える機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、確実に喜んでもらえる特別な手土産を選んでみませんか？
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「北海道のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：マルセイバターサンド（六花亭）／53票北海道のマルセイバターサンドは、ホワイトチョコレートとレーズン入りのバタークリームをビスケットで挟んだ銘菓です。個包装で分けやすく、北海道土産としての知名度も高いため、職場での配布に適していると評価されました。
回答者からは「北海道定番で知名度が高く、個包装で配りやすい。味にハズレがなく誰にでも喜ばれやすい」（30代女性／東京都）、「六花亭の定番で知名度が高く、個包装で配りやすい点が職場向きだと思いました。味も安定して美味しく、甘いものが好きな人にもそうでない人にも喜ばれる万能なお菓子です」（40代男性／北海道）、「誰もが知る定番で、日持ちもするため職場配りに最適。バターの風味と程よい甘さで老若男女に好まれる安心感のあるお土産」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
1位：白い恋人（ISHIYA）／114票北海道を代表するお土産の代名詞「白い恋人」が、圧倒的な票差で1位となりました。個包装で日持ちが良く、誰にでも喜ばれる安定したおいしさと知名度が、職場で「配りやすい」という点で最大の支持を集めました。北海道土産としての信頼性が非常に高いと言えます。
回答者からは「ホワイトチョコとクッキーの組み合わせが抜群においしいから」（40代女性／愛媛県）、「個包装で配りやすく、北海道に行ったことが一目でわかるから」（20代女性／千葉県）、「北海道土産の定番でおいしいのは間違いないからです。個包装でチョコも溶けにくく、手が汚れないのもいいと思います」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)