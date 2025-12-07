「稼いでも生活レベルは上げない」メンタル管理の極意

1936年（昭和11年）、兵庫県の貧しい農家に4人兄弟の末っ子として生まれた。高校を出してもらってから、ペットショップに就職。そこでお客だった証券会社の役員と株の話をするようになったことがきっかけで、19歳のとき、4つの銘柄を買ったのが株式投資の始まりだった。バブル崩壊では10億円あった資産が2億円にまで激減。しかしあれから70年、89歳になった今、資産は24億円以上に増え、月6億円を売買しながら、デイトレーダーとして日々相場に挑んでいる。

数億円の資産に溺れない「飾らない」美学

私はとくに贅沢な生活を送っているわけではありません。実際に私を見てもらえばよくわかると思いますが、豪邸に住んでいるわけでもなければ、服もいいものを着ているわけでもない。

むしろ着衣は長年愛用して、使用感のあるものが多いです。

豪邸よりも心地よい「愛着」と暮らす

買おうと思えば数億円の豪邸を買うこともできますが、決して広いわけでもない、いまのマンションで十分だと思っています。

私が気に入っている帽子は15年以上に数千円で購入したものです。だいぶボロボロになってきて、ほつれたところは女房に糸で縫ってもらっていますが、これがいいんです。

唯一の贅沢は、五感を満たす「食」の喜び

多少こだわりがあるとすれば、おいしいものを食べたいということ。魚や果物が好物ですが、おいしいものを食べたいですからね。

果物は何でも食べますよ。いつも女房が買いに行ってくれますが、たまには電車に乗ってうなぎを食べに行ったりね。取り寄せることも多いです。伊勢海老やフグを食べることもあります。

それに、ビールを1本。時々ワインを少しいただきます。ワインは甘めが好きですね。

