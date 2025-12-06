TOOBOEの新曲「GUN POWDER」が、1月より放送のTVアニメ『勇者のクズ』第1クールオープニングテーマに起用。また、同曲を使用したアニメのPVも公開となった。

同アニメは、エーテル強化手術で“魔王”となったマフィアに支配されていた東京の裏社会を舞台に、フリーランスの勇者“死神”ヤシロが自称弟子の女子高生 城ヶ峰とともに、あらゆる事件に巻き込まれていく物語となっている。

“火薬”を意味するタイトルの本楽曲は、些細な引き金を発端に物語が展開する作品をイメージしたという。大きな歪みのある時勢の中で、それに巻かれながら生きるしかない彼等の奇縁を、ファニーな楽曲に落とし込んだ。

また、本楽曲は2月11日にリリースのメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』にも収録。さらに、1月11日には先行配信リリースを予定している。

・TOOBOE コメント

この度、テレビアニメ「勇者のクズ」のオープニング主題歌をやらせていただきます。「GUN POWDER」とは火薬のことで、些細な引き金を発端に物語が展開する作品をイメージしました。E3を注射する引き金はもちろん、ヤシロ達の物語は会話という引き金、出会いという引き金、様々な事象の流れの中でヤシロ達は師弟関係や敵対関係を持つ事になります。大きな歪みのある時勢の中で、それに巻かれながら生きる事しかない彼等の奇縁をファニーな楽曲に仕上げました。宜しくお願いします。

（文＝リアルサウンド編集部）