¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¡ÈÎ©¤Ã¤ÆÊâ¤±¤ë¡É·Ú¥È¥é!?¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡Ö¥«¥¯¥«¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ÎÄ¶¤Ò¤í¤Ó¤í¡Ö¼ÖÃæÇñ¡×»ÅÍÍ¤Ë¡ª ¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥ä¥É¥«¥ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ú¥È¥é¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡Ö¥ä¥É¥¥ã¥ê¡¼¡×¤ËÃíÌÜ
ËÌ³¤Æ»È¯¤Î¡Ö»Â¿·¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡¡2025Ç¯11·î22Æü¡¢23Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ªÂæ¾ìÆÃÀß²ñ¾ì¡Ê¹¾Åì¶èÀÄ³¤¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¤ªÂæ¾ì¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥Õ¥§¥¢ 2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤éÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤òµòÅÀ¤Ë¼ÖÃæÇñÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¤Þ¤ë¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¡Ö¥ä¥É¥¥ã¥ê¡¼¹æ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¡ÈÎ©¤Ã¤ÆÊâ¤±¤ë¡É·Ú¥È¥é¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Þ¤ë¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Ð¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¥ß¥«¥ß¤¬¼ê¤¬¤±¤ë·Ú¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡Ö¥Æ¥ó¥È¤à¤·¡×¤Ç³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ó¥È¤à¤·¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿FRP¥·¥§¥ëÅëºÜ¼Ö¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤Êµï½»¶õ´Ö¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Æ¥ó¥È¤à¤·¤ò8Ç¯¤Û¤É°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¿·¤¿¤ÊÁêËÀ¤È¤·¤Æ¡¢»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò¤«¤Þ¤¨¤ëÌ´ÁÏ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖYADOCARRY¡Ê¥ä¥É¥¥ã¥ê¡¼¡Ë¡×¡Ê°¦¾Î¤Ï¥ä¥É¥¥ã¥ê¡¼¹æ¡Ë¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ë¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤ËÃ¦Ãå¼°¥·¥§¥ë¤òÀÑºÜ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢²¾¤Ë¤â¤·¥·¥§¥ë¤¬²õ¤ì¤Æ¤âÆþ¤ìÂØ¤¨²ÄÇ½¤È¤¤¤¦½ÀÆð¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥È¤à¤·Æ±ÍÍ¤Ë¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÙÂæ¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤ë¡ÖÉ¸½à¥·¥§¥ë¡ÊÉ¸½à·Ú¥È¥é¥Ã¥¯ÍÑ¡Ë¡×¤Ï¡¢Á´Ä¹Ìó2.2m¡ßÁ´ÉýÌó1.5m¡ßÁ´¹âÌó1.8m¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó250kg¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢FRPÃÇÇ®¹½Â¤¤Ë¤è¤êµ¨Àá¤òÌä¤ï¤º²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤äÆ±¡Ö¥ï¥¤¥É»ÅÍÍ¡×¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¼¼Æâ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤â¡ÖÂÐÌÌ¥·¡¼¥È¡×¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥·¡¼¥È¡×¡ÖW¥Ù¥ó¥ÁÂÐÌÌ¥·¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÉô¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥¯¥Ù¥Ã¥É¤ä¼ýÇ¼¡¢Ã¦Ãå¼°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢ÌÚÌÜ¾²ºà¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢LED¾ÈÌÀ¤ä¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯Ä´¥é¥¤¥È¤ÇÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢³°ÉôÆþÎÏ100V¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç²ÈÅÅ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥§¥ëÃ±ÂÎ¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢É¸½à»ÅÍÍ¤¬176Ëü±ß¤«¤é¡£¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾Èñ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î°Ý»ýÈñ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¼êº¢¤Ê¿å½à¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ï½À¤é¤«¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÂæ¡£¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤½¤¦¡£¥Õ¥í¥ó¥È¾åÉô¤Ë¤Ï¡ÖYADOCARRY¡×¤È¥í¥´¤â¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢ÌÚÌÜÄ´¤Î¾²ÌÌ¤äÌÚÀ½¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤¬È÷¤ï¤ë¤Û¤«¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï³«ÊüÅª¤ÊÁë¤âºÎÍÑ¤µ¤ìµç¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¯¥Ù¥Ã¥É¤Ï²ÙÊªÃÖ¤¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥·¡¼¥È¤Ç¿©»ö¤·¡¢¿²¤ë»þ¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Þ¤ë¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤¬¼ÖÃæÇñÎ¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎÉ¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¥Û¥Æ¥ë¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È·ë¹½¤Ê¤ªÃÍÃÊ¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¥¥ã¥ó¥×ÈñÍÑ¤¬¤È¤Æ¤â°Â¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â½÷¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤È¤Ê¤ë¤ÈËÉÈÈÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ê¤é¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡°ÊÍè¡¢»¥ËÚ¤òµòÅÀ¤ËÄÌÇ¯¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¾½ê¤Ï¤Û¤ÜÀ©ÇÆ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀßÈ÷¤Ç¤Ï¡¢¿æÈÓ´ï¤äÅÅµ¤¥±¥È¥ë¡¢¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¥¯¥Ã¥«¡¼¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤òÈ÷¤¨¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÁö¹Ô½¼ÅÅ¤ÇÅÅÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏYouTubeÇÛ¿®¤ä¥é¥¤¥¿¡¼¶È¤ò¹Ô¤¦¤Þ¤ë¤Ê¤Ê¤µ¤ó¡£¥·¥§¥ëÆâ¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ò¹¤²¤ÆPCÂæ¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Ï¿©»ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤¹¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢Î¹¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡ÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤â¶½Ì£¿¼¤¯¤Þ¤ë¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¤ä¡¢Ç®¿´¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¤Þ¤ë¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤È¥ä¥É¥¥ã¥ê¡¼¹æ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£