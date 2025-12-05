米動画配信大手Ｎｅｔｆｌｉｘは５日、米老舗メディアのワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）を買収すると発表した。映画製作などのスタジオや動画配信といった中核事業が対象で、買収額は約７２０億ドル（約１１兆円）。巨大なメディア勢力が新たに誕生する大型再編となる。報道のＣＮＮは対象外。

ＷＢＤは、２０２２年にワーナー・メディアとディスカバリー・グループが合併して誕生したメディア複合企業。映画やテレビ、漫画などのメディアを所有する。映画では「ハリー・ポッター」シリーズや「スーパーマン」シリーズ、「バットマン」シリーズなど、数々のヒット作品を配給してきた。

ＷＢＤは動画配信サービスの普及で苦境に立たされ、会社全体の売却も含めた経営の見直しを検討。海外メディアによると、米メディア大手パラマウント・スカイダンスやコムキャストも買収に関心を示し、争奪戦の様相となっていた。

日本国内では、今年９月１８日に東宝の子会社である東宝東和がワーナー・ブラザース作品の日本向け劇場配給について合意したと発表。来年公開予定の「嵐が丘」からは、東宝東和の子会社である東和ピクチャーズを通じて国内配給をするという大きな動きがあったばかりだった。