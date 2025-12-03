バービー 地元北海道で「旅館を買おう…」も断念したワケ “従業員付き”＆広大な土地も「物件情報に…」
お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が2日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）で、不動産物件で購入をあきらめた驚きの理由を語った。
番組内で、地元北海道で空き家を購入していることを明かしたバービー。一部は民泊に利用しているといい、「ボロボロの古民家のほうは、民泊に出したらボロボロのほうが人気があって」と説明。「欧米の方が気に入ってくれて、結構来る。アジアの方よりは欧米寄り。綺麗なほうは日本人の方が来ることが多い」と明かした。
そして「昔、北海道で旅館を買おうとしたことがあった」と回想。「5000万ぐらいで従業員付きで、エミューが10匹付いてくるっていう」と明かすと、タレントのスザンヌは「ちょっと待って」と驚がく。しかし「それ壮大な敷地ってことですね。エミューが付いてくるんだったら。でも従業員の方の中に、エミューの管理をしてくださる方がいますよね？だったら安心」と胸をなでおろした。
しかしバービーは「コロナ前に買おうとしたら、まわりに猛反対されて」といい、「物件情報にもエミューが載ってたんですよ。“売り”になってたぐらい」と回想。「生き物が付いてくるってなると、本腰を入れなきゃいけないなって言う気持ちがあって、さすがにそれはできなかった」と語っていた。