なぜ増加？大阪で「特区民泊」めぐる退去トラブル 「令和８年３月末日までのご退去をお願い申し上げます」 【写真を見る】民泊事業を始めるため…突如エレベーターに張り出された「２か月以内の退去」を求める文書 大阪市内のある賃貸マンションに突然貼られた文書。ここに住む女性Ａさんは困惑の声をあげました。マンションを丸ごと「特区民泊に変える」と通知され、「２か月以内の退去」を要求されたというの