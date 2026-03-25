アメリカに拠点を置くAI企業のアレン人工知能研究所(Ai2)が、ブラウザを操作・制御するように設計されたAIエージェント「MolmoWeb」を発表しました。MolmoWeb: An open agent for automating web tasks | Ai2https://allenai.org/blog/molmowebAi2 Unveils MolmoWeb, an Open-Source Web Agenthttps://theaieconomy.substack.com/p/ai2-molmoweb-molmowebmix-model-web-agentMolmoWebは大規模言語モデルのマルチモーダル能力を応用