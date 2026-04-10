低価格、高品質、必要十分な使いやすさが支持され、これまで爆発的に市場を広げてきたビジネスホテル。ところがコロナ以後、逆風が吹き始めているという。観光集客のスペシャリストで、著書に『観光ビジネス』がある内藤英賢氏が、ビジネスホテルが抱えている課題と、とるべき戦略を解説する。ビジネスホテルが爆発的に増えた理由日本でホテルというと、シティホテルとビジネスホテルというのが一般的には理解しやすいかと思います