セ・リーグ3位に終わった今季の読売ジャイアンツの中で、最大のブレイクを果たし、来季の「希望の星」となっているのが、プロ2年目の泉口友汰（いずぐち・ゆうた）内野手である。本人が「開幕2軍から始まったので全く自分でも想像できないシーズンでした」と言うのも無理はない。今季は4月から一軍に合流するとレギュラーの座を獲得し、リーグ2位となる打率3割1厘を記録した。守備でも遊撃手部門で守備率1位をマークし、ゴールデン・グラブ賞を受賞。チーム唯一のベストナインにも選ばれるなど飛躍の一年となったのである。泉口は名門・大阪桐蔭高校出身。高校時代はポジションが重なる一学年下の根尾昂投手（現・中日ドラゴンズ）と比べて決して目立つ存在ではなかったが、今やリーグを代表する遊撃手となった。他方の根尾は泉口より5年早くドラフトにかかり、鳴り物入りで入団したものの、今季もほとんどを2軍で過ごすなど、未だ結果を残せていない。両者の「逆転」の裏側にある「師匠」「指導者」の存在について探ってみた。

泉口友汰内野手と根尾昂投手

クリーンナップにも起用

泉口は高校卒業後、青山学院大学に進学、主将を務めた後、NTT西日本に入社。2023年のドラフトで巨人に4位指名された。ルーキーイヤーは66試合に出場して打率は.201。しかし、今季はチーム最多の133試合に出場するなど、門脇誠を押しのけてショートのレギュラーを奪取した。打率.301はリーグ2位。パ・リーグを合わせても今季、打率3割を残したのは泉口を含む3名だけである。今年の巨人は貧打に苦しみ、クリーンナップの3番に起用される試合も多かった。「打てる遊撃手」として、チームのMVP級の成績を残したのだ。

もっとも、泉口の入団当初の評価は「守備要員」というもの。今季、守備での活躍に加え、打撃での覚醒を果たしたのは、本人が「師匠」と呼ぶ先輩の存在がある。このオフ、ポスティングによるMLB移籍を決断した岡本和真内野手の存在だ。泉口本人も「和真さんは、僕の師匠です」と言い切っている。

テストに合格

2人の縁は昨オフ、泉口が岡本の自主トレに弟子入りを志願したことだ。

「岡本は常に練習をしている泉口の姿をみて、自身がもっていた900グラムを超えるバットを譲ったといいます。多少重いバットでも泉口の練習量からすれば振り切れると思ったのです」（巨人担当記者）。

岡本の目は確かだった。キャンプの成果が出たのか、泉口は開幕から好調でレギュラーを奪取。5月には岡本は怪我で離脱したが、その間も泉口に対し、「LINEによる打撃講座」を行っていたという。

「面倒見のいい岡本へ“自主トレでの弟子入り“を志願する選手は巨人以外でもたくさんいます。もちろん誰でも参加OKではなく、その選手の普段の練習態度や資質などを見て、岡本自身が合否を決めるのです。泉口はこの厳しいテストに合格したんですね」（同）。

阿部監督にも

泉口がハマったのは、岡本だけではない。球団関係者が言う。

「監督に対してもそうです。今シーズン前、阿部（慎之助）監督は打者に対して、“振って振って振りまくれ！”“マン振りしろ！”との指令を出した。長打力アップとスイングスピードの向上を目指しました。それをチームの中で最も愚直に実行したのが、泉口でした。それが今シーズンの結果にも表れたので、監督の覚えもめでたい」

巨人はこのオフの補強第1弾で日本ハムから松本剛外野手をFAで獲得した。

「その人的補償で坂本（勇人・内野手）がプロテクトから外れるとの“噂”がまことしやかに流れているのは、既に泉口が将来的に巨人の内野の要となる存在として認められているからです」（同）

「控え」に回されたことも

泉口は、大阪桐蔭高時代、2年生の秋に遊撃手のレギュラーを獲得。3年春のセンバツで優勝、夏の選手権大会でもベスト16に進出している。

しかし、この当時の大阪桐蔭はタレント揃い。1学年下には、前述の根尾を筆頭に、翌年3球団競合の末、ロッテにドラフト1位で入団した藤原恭大、さらには、それぞれ巨人にドラフト4位、日本ハムに5位で入った横川凱、柿木蓮がいた。根尾は投手と野手の二刀流で活躍。野手として起用される時はショートが定位置のため、その場合、泉口は「控え」に回されることも少なくなかった。しかし、守備での安定感が評価され、夏の選手権時になると根尾を外野に回し、全試合に遊撃で先発出場するほどに。それでも、

「泉口は、根尾らの実力を見て、自分は高卒でプロ入りするのは無理と判断。大学、社会人で地道に力を磨きました」（前出・記者）

一方の根尾は、泉口の世代が卒業した翌年の甲子園で中心選手として史上8回目の春夏連覇に貢献。その年2018年のドラフトは、4球団（中日、巨人、ヤクルト、日本ハム）が1位指名で競合した末、中日への入団が決まった。根尾は岐阜県の出身だから、中日は地元とも言える。相思相愛でのプロ入りだった。

コロコロ変わる育成方針

プロでも“二刀流”の期待が集まったが、根尾本人が「ショート1本でいかせてください」と希望し、遊撃手でキャリアをスタートさせた。しかし、

「その後の歩みは“迷走”の一言です。当初は希望通りショートとして育てられていましたが、2年目になると外野手としても出場するように。が、打撃面で結果を残せなかった。すると、4年目の2022年、その年就任した立浪監督によってシーズン途中から再び遊撃手、それでもダメだと今度は“二刀流”、そして翌年には投手専業へと転向となったのです。しかしそれも芽が出ず、転向後4年間で一勝もできずに今に至っています。今になって振り返れば、高卒で入団したわけですから、同期が大学を卒業するまでの4年程度は、2軍に置いて基礎からじっくり育て上げても良かった。しかし、地元出身の甲子園のスターで、しかもドラ1で獲得したという事情があったからか、首脳陣が何とか早く1軍で試合に出そうと、育成方針をコロコロ変え過ぎた」（同）

昨年は開幕2軍スタート。5月には1軍昇格を果たしたものの、20日のDeNA戦で5失点とメッタ打ちにされると登録を抹消され、その後は2軍暮らしを余儀なくされた。

「根尾自身は真面目で努力家で、頭も良い選手。運動神経も抜群です。芽が出ないわけはないのですが……。指導者との巡りあわせもよくなかった。立浪監督などは、球界NO.1の教え魔と言われていますが、彼の指導や方針が合っていなかったことは成績に表れていますよね。その前任の与田（剛）監督、後任の井上（一樹）監督も含め、ドラゴンズの育成方針が根尾にふさわしくないとの指摘はファンからも多く、今からでも現役ドラフトにかけて新天地に行った方が彼のためになるとの声も出ています」（同）

ちなみに、泉口を抑えて今季、セ・リーグの首位打者に輝いた広島の小園海斗内野手は、根尾と同学年で、甲子園でしのぎを削った（報徳学園高校）。前出の大阪桐蔭同期の藤原も、今季初めて規定打席に到達するなど、ロッテでレギュラー格の存在となっている。

年俸は5倍の差

11月27日に泉口は契約更改。3700万円アップの5900万円でサインした。一方の根尾は11月4日、200万円ダウンの1050万円でサイン。年俸でも5倍以上の開きが出てしまっている。

「来季、岡本はメジャーに行きますが、泉口は次の自主トレも岡本と一緒にやることが決まっています。一方の根尾は昨年に続き、チームの先輩の涌井（秀章）とキャンプを張るとか。これが良いきっかけになればよいですが、ただ、今季も結果を出していないだけに、同じやり方で良いのかどうか…」（同）

泉口と根尾。両者の“逆転”の系譜を見ていると、プロ野球選手にとって、先輩や指導者との巡り合わせの重要さがよくわかる。今季の根尾の奮起はなるか。

