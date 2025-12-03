漫画『プリキュア』上北ふたご作品シリーズ完結へ 連載22年の歴史に幕「応援、ありがとう」
漫画家・上北ふたごによる漫画『プリキュア』シリーズ（原作：東堂いづみ）が、27日発売の連載誌『なかよし』2月号にて完結することが発表された。現在連載中の『キミとアイドルプリキュア♪』が同日発売の同号にて最終回を迎え、2004年のシリーズ連載スタートから約22年の歴史に幕を下ろす。
【画像】上北ふたご先生が描いたキュアブラックたち！公開された集合イラスト
『なかよし』の公式サイトにて発表され、「上北ふたご先生による『プリキュアシリーズ』れんさいは２月号の『キミとアイドルプリキュア♪』（最終回）をもってついに完結…！ これまでたくさんの応援、ありがとう」「22年間応援してくれて、本当にありがとうございました」と告知している。
上北ふたごは、8月11日生まれ、しし座のB型。高知県出身。2002年、『よばれてとびでて！ アクビちゃん』で『なかよし』本誌初連載。代表作は『ふたりはプリキュア』など。その名のとおり、ふたごの姉妹で、2人で作品を手がけている。
代表作の漫画『プリキュア』シリーズは、初代『ふたりはプリキュア』から現在の『キミとアイドルプリキュア♪』まで全22作品手掛けるなど『プリキュア』ファンから親しまれている。
【画像】上北ふたご先生が描いたキュアブラックたち！公開された集合イラスト
『なかよし』の公式サイトにて発表され、「上北ふたご先生による『プリキュアシリーズ』れんさいは２月号の『キミとアイドルプリキュア♪』（最終回）をもってついに完結…！ これまでたくさんの応援、ありがとう」「22年間応援してくれて、本当にありがとうございました」と告知している。
上北ふたごは、8月11日生まれ、しし座のB型。高知県出身。2002年、『よばれてとびでて！ アクビちゃん』で『なかよし』本誌初連載。代表作は『ふたりはプリキュア』など。その名のとおり、ふたごの姉妹で、2人で作品を手がけている。
代表作の漫画『プリキュア』シリーズは、初代『ふたりはプリキュア』から現在の『キミとアイドルプリキュア♪』まで全22作品手掛けるなど『プリキュア』ファンから親しまれている。