「まさか勝つとは」「言葉がない」FIFAランク148位が驚きのジャイキリ！“アジア２位”撃破に海外驚嘆「凄いことをやってのけた」【U-17アジア杯予選】
世界が驚くジャイアントキリングを演じた。
11月30日に行なわれた2026年U-17アジアカップ予選の最終節で、グループDの開催国インドは、アジアの強豪イランと対戦。２−１で逆転勝利を収めた。
この結果、そのイランと勝点７で並んだものの、直接対決に勝利したため、本大会出場を決めた。
A代表のFIFAランキングではインドが142位でイランはアジアでは２番目の20位と大きな差があるため、この結果は衝撃を与えた。
全インドサッカー連盟の公式SNSが、予選突破を報告する投稿をすると、次のようなコメントが続々と寄せられた。
「インド代表、おめでとう」
「全選手を誇りに思う」
「イランを倒すなんて」
「国民にとって誇り高い瞬間」
「凄いことをやってのけた」
「言葉がない」
「まさかイランに勝つとは」
「U-17ワールドカップも出場できるかもしれない」
来年５月にサウジアラビアで開催される本大会で、インドは旋風を巻き起こせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大惨事だ」「信じられない」“アジア２位”の強豪がFIFAランク142位に衝撃の敗戦！まさかの予選敗退に海外騒然「最強クラスに勝つとは…」【U-17アジア杯予選】
11月30日に行なわれた2026年U-17アジアカップ予選の最終節で、グループDの開催国インドは、アジアの強豪イランと対戦。２−１で逆転勝利を収めた。
この結果、そのイランと勝点７で並んだものの、直接対決に勝利したため、本大会出場を決めた。
A代表のFIFAランキングではインドが142位でイランはアジアでは２番目の20位と大きな差があるため、この結果は衝撃を与えた。
全インドサッカー連盟の公式SNSが、予選突破を報告する投稿をすると、次のようなコメントが続々と寄せられた。
「インド代表、おめでとう」
「全選手を誇りに思う」
「イランを倒すなんて」
「国民にとって誇り高い瞬間」
「凄いことをやってのけた」
「言葉がない」
「まさかイランに勝つとは」
「U-17ワールドカップも出場できるかもしれない」
来年５月にサウジアラビアで開催される本大会で、インドは旋風を巻き起こせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大惨事だ」「信じられない」“アジア２位”の強豪がFIFAランク142位に衝撃の敗戦！まさかの予選敗退に海外騒然「最強クラスに勝つとは…」【U-17アジア杯予選】