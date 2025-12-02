¹ñÊ¬ÂÀ°ì¥µ¥¤¥É¤¬à¥ê¡¼¥¯ÈÈá¡©¡¡ÉÔ¿®´¶É½ÌÀ¤·¤¿Æü¥Æ¥ì¤ÎÂÇ³«ºö¤Ï¡ÖÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¥Æ¥³Æþ¤ì¡×
¡¡²ò»¶¤·¤¿£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê£µ£±¡Ë¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£Æü¥Æ¥ì¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¹ñÊ¬¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤ò½µ´©»ï¤Ø¤Îà¥ê¡¼¥¯ÈÈá¤À¤ÈÈãÈ½¡£¡ÖÉÔ¿®´¶¡×¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¹ñÊ¬Â¦¤ÈÆü¥Æ¥ìÂ¦¤Î¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂÇ³«ºö¤È¤·¤ÆÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤òµó¤²¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï£±£±·î¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¼«³Ð¤¹¤ëÌäÂê¹Ô°Ù¤ÈÆü¥Æ¥ì¤¬Ç§Äê¤·¤¿ÌäÂê¹Ô°Ù¤Î¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤¬¤·¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï£±£²·î£±Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¹ñÊ¬¤¬£¶·î¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤â¡Ö°ãÈ¿¹Ô°Ù¡×¤È»ØÅ¦¡£Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å£·»þ¡Ë¤ËÌó£³£°Ç¯½Ð±é¤·¤¿¸ùÀÓ¤Ë´¶¼Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¹ñÊ¬¤òÆ±ÈÖÁÈ¤«¤é¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿Á¼ÃÖ¤Ï¡ÖÃÇÄ²¤Î»×¤¤¡×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤ÎÂåÍý¿Í¤Î¸ÖÅÄÍ¥ÊÛ¸î»Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï½µ´©»ï¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤·¤¿¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂåÍý¿Í¤È¤Ï¶¨µÄ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¡ÖÉÔ¿®´¶¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤Ï£±£°·î¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Ê¤É¤Ç°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Îà¥ê¡¼¥¯ÈÈá¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤Ï¤³¤ì¤é¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Î²áµî¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤¬¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ê¤Î¤«¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¹ñÊ¬¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤òµó¤²¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Î¹Í¤¨¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ø£Ä£Á£Ó£È¡Ù¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤Ø¤ÎÈãÈ½Åª¤ÊÂÐ±þ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂåÍý¿Í¤¬Âå¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤ÏÂåÍý¿Í¤ò¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤¦°ì¿ÍÀß¤±¤ë¤«¡¢ÊÌ¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¸òÂå¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤Ï£±£¹£¸£·Ç¯¤ËÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¤·¡¢¤½¤ÎÆ»£³£¸Ç¯¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡££²£°£²£³Ç¯£´·î¤«¤éÂè°ìÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ²ñÄ¹¡¢ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊÆüÊÛÏ¢¡ËÉû²ñÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ï½½Ê¬¤À¤¬¡¢Æü¥Æ¥ì¤«¤é¤Î¡ÖÉÔ¿®´¶¡×¤Ïº¬¶¯¤¤¡£
¡¡ÃøÌ¾¿Í¤ÎÌ±»ö¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¤ÏÄ¾¶á¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ï£³¡¦£¸²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÌ¿Îá¤òÉÔÉþ¤È¤·¤¿à¥Ê¥¤¥È¥Ö¥éÁÊ¾Ùá¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¡¢°ì¿³»þ¤«¤éÊÌ¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¸òÂå¤·¤¿¤³¤È¤¬º£Ç¯£µ·î¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤Ï°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢ÂåÍý¿Í¤ò¸¤ÄÍ¹ÀÊÛ¸î»Î¤«¤éÊÌ¤Î£µ¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÊÛ¸îÃÄ¤Ë¸òÂå¤·¤¿¤³¤È¤¬Æ±·î¡¢ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæµï»á¤ÏÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÂå¤¨¤Æ¤â¼«¿È¤Îµç¾õ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢»öÂÖ¤òÂÇ³«¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Î¼¡¤Ê¤ë°ì¼ê¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£