「頭がおかしくなりそう」2人で再出発のジャングルポケット、不満爆発で激突：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）11月29日（土）放送は、「ジャンポケ再生工場」。2人になって再出発したジャングルポケット（おたけ、太田博久）の今後について、MC陣の劇団ひとり、おぎやはぎ（小木博明、矢作兼）とともに考えるはずが…お互いから不満噴出！？
【動画】「頭がおかしくなりそう」2人で再出発のジャングルポケット、不満爆発で激突
コンビとなって再出発したジャングルポケットだったが、おたけは“今後について考えていることがある”という。2人になって約1年、今の心境を聞いてみると…
「あっという間というか、何があったんだろう？」と振り返るおたけとは対照的に、「二度と抜け出せない煉獄なんじゃないかと思うくらい辛かった」と太田。抜けた“彼”の映像が一切使えなくなり、ネタも0から作り直してきたのだという。
すると、MC陣は「頼もしいでしょ？おたけが」（矢作）、「おたけが抜けちゃったっていったら大変よ」（劇団ひとり）、「おたけでこの番組呼ばれてるんだから」（小木）とおたけを持ち上げる。「この番組だけ僕らのフォーメーションが違うんですよね」と思い出した太田は、「おたけがハネるのは、『ゴッドタン』とメッセンジャー黒田さんのYouTubeしかないんですよ！」と吠える。
現状に不安を抱く太田とは対照的に、おたけは「もはや（過去を）超えたくらい」と楽観的。これまではキャラ頼りで「笑いをとってたのは彼の顔芸だけ」と太田が考えたネタにケチをつけつつも、今は「僕がやらなきゃいけない」と意欲を持って挑んでいるという。ちなみに、今は志村けんをマネするところから始めているというおたけに、MCは大爆笑！
そんなおたけが太田に言いたいことがあるという。おたけは漫才の“まくら”（本ネタに入るまえのフリートーク）が好きだが、太田はチラっと話すとすぐにネタに入ってしまい「ストイック漫才師みたいな感じ」と不満を。
すると太田が事情を説明。まず劇場にはネタの持ち時間が決まっていて「劇場の温情で出してもらっている」状態のジャンポケが押すわけにはいかないのだが、おたけはただダラダラしゃべるだけ。さらに、ウケなかったものも含め入れたアドリブを全て加算していくため、どんどん長くなっていくというのだ。
矢作がウケないのになぜ捨てないのか聞いてみると、おたけは「もったいない病というか…」と答え、再びMC陣は大爆笑。そこで、ウケないアドリブを披露してみるが…さすがのMC陣もかばえない！？
おたけには他にも不満が。「ネタの中で僕の面白さを表現するのは難しい」と自覚しているため、まくらで自分を活かして欲しいというのだ。おなじみの客イジり「べっぴんさん、べっぴんさん、1つ飛ばしてべっぴんさん」もおたけ流にアレンジしてやってみるが…
「お前、ツッコミだからな？」と太田。漫才では、おたけがツッコミ担当なのだ。
そこで、おたけ考案の「べっぴんさん」イジリを、ボケの太田にやってもらうと…やっぱりおたけが大ボケに！？
MC陣は、ボケとツッコミを入れ替えた方がいいと提案するが、おたけは「正直ツッコミにいた方が気持ちは楽」と意外な回答。太田への要求ばかりふくらむおたけに、太田も「こいつマジでなんにもしないんですよ」と爆発。
いろいろ口出しをするおたけだが、劇場での待ち時間に相談しようとしても「1時間空けばうどん行っちゃうし、3時間空いたらサウナ行っちゃうんですよ」と話す時間もないのだという。
しかも、「ゴッドタン」ではおたけが一人でハネているため、太田は「俺だけ消化不良みたいな顔で帰って、こいつは楽しそうにタクシー乗って帰って、頭がおかしくなりそう！」と爆発！すると、おたけがまさかの発言！？
ここからは太田のおたけへの不満が大爆発！ 怒涛のおたけワールドに、太田が吠えまくり、収録1時間を超えたところで、オープニングトークがようやく終了！？ここから本題、ジャンポケの新しい可能性を探り業界関係者にアピール。「ものまね」など2人があまりやってこなかったジャンルに挑戦。さらに、おたけが作った人生2本目のネタを披露することになるが…意外にもまさかの大絶賛！？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】「頭がおかしくなりそう」2人で再出発のジャングルポケット、不満爆発で激突
おたけから太田への不満！？
コンビとなって再出発したジャングルポケットだったが、おたけは“今後について考えていることがある”という。2人になって約1年、今の心境を聞いてみると…
「あっという間というか、何があったんだろう？」と振り返るおたけとは対照的に、「二度と抜け出せない煉獄なんじゃないかと思うくらい辛かった」と太田。抜けた“彼”の映像が一切使えなくなり、ネタも0から作り直してきたのだという。
すると、MC陣は「頼もしいでしょ？おたけが」（矢作）、「おたけが抜けちゃったっていったら大変よ」（劇団ひとり）、「おたけでこの番組呼ばれてるんだから」（小木）とおたけを持ち上げる。「この番組だけ僕らのフォーメーションが違うんですよね」と思い出した太田は、「おたけがハネるのは、『ゴッドタン』とメッセンジャー黒田さんのYouTubeしかないんですよ！」と吠える。
現状に不安を抱く太田とは対照的に、おたけは「もはや（過去を）超えたくらい」と楽観的。これまではキャラ頼りで「笑いをとってたのは彼の顔芸だけ」と太田が考えたネタにケチをつけつつも、今は「僕がやらなきゃいけない」と意欲を持って挑んでいるという。ちなみに、今は志村けんをマネするところから始めているというおたけに、MCは大爆笑！
そんなおたけが太田に言いたいことがあるという。おたけは漫才の“まくら”（本ネタに入るまえのフリートーク）が好きだが、太田はチラっと話すとすぐにネタに入ってしまい「ストイック漫才師みたいな感じ」と不満を。
すると太田が事情を説明。まず劇場にはネタの持ち時間が決まっていて「劇場の温情で出してもらっている」状態のジャンポケが押すわけにはいかないのだが、おたけはただダラダラしゃべるだけ。さらに、ウケなかったものも含め入れたアドリブを全て加算していくため、どんどん長くなっていくというのだ。
矢作がウケないのになぜ捨てないのか聞いてみると、おたけは「もったいない病というか…」と答え、再びMC陣は大爆笑。そこで、ウケないアドリブを披露してみるが…さすがのMC陣もかばえない！？
おたけには他にも不満が。「ネタの中で僕の面白さを表現するのは難しい」と自覚しているため、まくらで自分を活かして欲しいというのだ。おなじみの客イジり「べっぴんさん、べっぴんさん、1つ飛ばしてべっぴんさん」もおたけ流にアレンジしてやってみるが…
「お前、ツッコミだからな？」と太田。漫才では、おたけがツッコミ担当なのだ。
そこで、おたけ考案の「べっぴんさん」イジリを、ボケの太田にやってもらうと…やっぱりおたけが大ボケに！？
MC陣は、ボケとツッコミを入れ替えた方がいいと提案するが、おたけは「正直ツッコミにいた方が気持ちは楽」と意外な回答。太田への要求ばかりふくらむおたけに、太田も「こいつマジでなんにもしないんですよ」と爆発。
いろいろ口出しをするおたけだが、劇場での待ち時間に相談しようとしても「1時間空けばうどん行っちゃうし、3時間空いたらサウナ行っちゃうんですよ」と話す時間もないのだという。
しかも、「ゴッドタン」ではおたけが一人でハネているため、太田は「俺だけ消化不良みたいな顔で帰って、こいつは楽しそうにタクシー乗って帰って、頭がおかしくなりそう！」と爆発！すると、おたけがまさかの発言！？
ここからは太田のおたけへの不満が大爆発！ 怒涛のおたけワールドに、太田が吠えまくり、収録1時間を超えたところで、オープニングトークがようやく終了！？ここから本題、ジャンポケの新しい可能性を探り業界関係者にアピール。「ものまね」など2人があまりやってこなかったジャンルに挑戦。さらに、おたけが作った人生2本目のネタを披露することになるが…意外にもまさかの大絶賛！？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！