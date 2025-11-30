美容院での白髪染め、月1回で「年間10万円以上」の出費に…「ヘアカラー専門店」に切り替えたらどれくらい節約できる？

美容院で白髪染めをする場合の料金相場

美容院で白髪染めをする場合の料金相場を確認するために、ある2つの美容院の料金を表1にまとめました。

表1

美容院A 美容院B 根本リタッチ 7900円～ 5000円～ フルカラー 8900円～ 5500円～

※筆者作成

美容院によって差はありますが、白髪染めの料金は5000円以上かかる可能性があると考えてよいでしょう。

特に、女性の白髪染めにかかる費用は男性より高い傾向にあり、株式会社リクルートが2025年に実施した「白髪・グレイヘアに関する意識調査」では、理美容室での白髪染めの1回あたりの平均金額は男性4096円、女性6228円となっています。

1回あたり6000円以上かかる場合、月1回の利用だと1年で7万円以上の出費になります。美容室によっては1万円近くするところもあるようなので、今回の事例のように「年間10万円以上」になることもあるでしょう。



ヘアカラー専門店との比較

ヘアカラー専門店とは、カラーに特化した美容室のことをいいます。カットやパーマなどはメニューになく、ヘアカラーだけを依頼したい場合に利用できます。

一般的な美容院での白髪染めよりも価格設定が安い傾向にあるため、白髪染めの頻度が高い人にとって経済的なメリットが大きいでしょう。

具体的な金額については、あるヘアカラー専門店を例に挙げて表2にまとめています。

表2

専門店A 専門店B 部分染め ー 1320円 根本リタッチ 2480円 2480円 フルカラー 2980円 2980円

※筆者作成

上記でご紹介した株式会社リクルートの意識調査でも、カラー専門サロン・白髪染め専用サロンでの1回の平均金額は3336円です。

一般的な美容院での白髪染めよりも、平均金額が3000円近く安いことが分かります。月1回の利用として計算した場合、1年で3万5000円以上節約できる可能性があります。



美容院・ヘアカラー専門店それぞれのメリット・デメリット

一般的な美容院で白髪染めをするメリットには、理想の仕上がりになりやすいことが挙げられます。

施術前のカウンセリングに十分な時間をかけるため、自分の要望を細かく伝えやすいでしょう。

デメリットは、ヘアカラー専門店に比べて費用が高いことや、時間がかかることです。

一方のヘアカラー専門店は、費用が安く短時間で済ませられる反面、最後のヘアセットがセルフになる場合もあることや、グラデーションなどの特殊なカラーリングは依頼できないことなどがデメリットです。

時間やお金に余裕があり、専属の美容師にしっかりと相談しながら染めたいときは美容院、短時間で手軽に済ませたいときはヘアカラー専門店というように、使い分けるとよいかもしれません。



月1回の利用だと1年で3万5000円以上節約できる可能性がある

一般的な美容院で白髪染めをする場合、1回あたり5000円以上の金額がかかる場合が多いようです。

一方、ヘアカラー専門店だと美容院よりも3000円近く安くなる場合もあるため、月1回の頻度で利用したとして1年に換算すると3万5000円以上の節約になる可能性があります。

費用面以外のメリット・デメリットも確認したうえで、美容院とヘアカラー専門店を上手に使い分けるとよいかもしれません。



出典

株式会社リクルート 白髪・グレイヘアに関する意識調査2025

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー