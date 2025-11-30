【注意】「予約サイト」でホテルを予約→後日サイト側に“無断でキャンセル”されていた！ ホテル側も「またこのサイトか」とため息…実は“よくあること”？ トラブル回避のポイントとは

信頼できる予約サイトの見極め方

最近はホテルや旅館の予約に予約サイトやアプリを使用する人が多くいます。どのようなサイトを選ぶと安心なのでしょうか。



運営元がどこかを確認する

国民生活センターでは、旅行予約サイトの中には「日本語サイトでも、海外企業が運営しているケース」があると注意喚起しています。

海外運営サイトが必ずしも危険というわけではありませんが、日本語でのトラブル対応ができない、日本の法律に基づいた交渉が難しいといった場合があります。予約時に「運営会社はどこか」「連絡先や問い合わせ窓口は明確か」という点を確認するようにしましょう。



ホテルと正式に契約しているか

一部の宿泊施設では、ホテルと未提携にもかかわらず予約サイトに部屋が掲載され、予約がうまく取れずにトラブルになることがあります。またホテルのキャンセル料の免除やポリシーも、ホテルの意向と反したものに設定されていることもあり「キャンセル代はかからないと表示されていたのに全額請求された」という相談も寄せられています。

未提携サイトでの予約トラブルはホテル側では対応できないことがあるので、公式サイトや正規代理店経由かどうかも確認することが重要です。



口コミで「予約ミス・返金対応」をチェック

本当に信用できるサイトかを確認するには、ネットでの口コミを探すのもいいでしょう。実際にそのサイトを利用した人で「予約ができていなかった」「キャンセルされていたのに返金されなかった」というような声が複数ある場合は、そのサイトの利用を再検討したほうがいいかもしれません。



予約後にできるトラブル防止策

チェックイン時に「予約がない」と言われないために、予約完了後にもできるトラブル防止の策を講じておきましょう。



予約確認メールと予約番号を必ず保存

サイトでの予約は、予約確認メールと予約番号を控えておくことも大切です。いざという時に本当に予約をしたかの証拠として使うことができるので、メールの保存やスクリーンショットをして宿泊当日まで保存しておきましょう。またメールが届いたら、予約番号、日付、人数、料金が正しいか確認しておくようにしてください。



宿泊日前にホテルへ直接確認

サイトで予約が取れていても、ホテルに申し込み内容が反映されていなかったり、申し込み時と異なる名義や条件での予約になっていたりすることもあります。

海外サイトを利用した時だけでなく、繁忙期にもこのようなトラブルが起こりやすいので、事前に宿泊予定のホテルに直接電話またはメールで「○月○日に○名で予約しています。予約は確認できますか」と連絡しておくと安心です。

ただし予約直後だと、優良な旅行サイトであっても、ホテル側の予約反映にタイムラグが起こることがあります。一定の時間を置いてから確認するようにしましょう。



万一のときは相談窓口へ

海外企業が運営しているサイトでは、返金交渉が難しくなるケースがあります。トラブル時に対応が難航する場合は、カード会社に不正請求対応を依頼する、あるいは消費生活センターに相談しましょう。また国民生活センターは相談受付窓口「188（いやや！）」を案内しています。



安さだけで選ばず、「確実さ」で選ぶ

スマホひとつで予約ができ、格安プランも多い宿泊予約サイトは便利ですが、サイトによって信頼性やトラブル時の対応が異なります。サイトを使って予約する場合は、運営元の確認、正規取扱いかどうかのチェックのほか、予約内容の保存、宿泊前の直接確認と対策をおこなうことで、当日の「予約がない」というトラブルを避けやすくなります。

近年は国民生活センターへの相談も一定数寄せられており、このような宿泊予約トラブルは決して珍しい話というわけではありません。安さに飛びつきたくなってしまうこともあるかもしれませんが、安心して旅を楽しむためには、安さだけでなく、サイトの信頼性や口コミを調べることも大切であることを覚えておきましょう。



出典

国民生活センター「インターネットで予約したホテルや航空券のトラブル」（2023年9月20日）

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級