「5年で10倍以上に」中学生の息子が初めて買った株が教えてくれた「子どもの感性は侮れない」とトレーダーの母が語る納得の理由

これからの時代は貯金だけでは生きていくのは難しいだろう。そのために必要となってくるのが賢い投資だが、いったいどこにいくら、どんなふうに投資すればいいのか…こんな時代だからこそ、若いうちから投資のことを肌で感じておくのは得策だといえる。

株が5年で10倍以上！ 息子の初投資で学べたこと

息子が中学生になったとき、私はこう聞いてみました。



「最初に買う株、どれにする？」



迷いなく彼が選んだのが、NVIDIA（エヌビディア）というアメリカの半導体メーカーでした。当時の私は「どこかで聞いたことあるような……？」程度で、正直ピンときていませんでした。でも息子にとっては、ゲームをするたびにお世話になっている超身近な会社だったのです。



というのも、NVIDIAはゲーマー御用達の高性能グラフィックボードを手がける企業。息子のようにPCゲームに夢中なティーンにとっては、もはや「推し企業」と言っても過言ではない存在でした。

「好きなものから選ぶって、すごくいいな」と思い、私は何も口出しせず、彼の判断を尊重し、未成年証券口座で買ってみました。



すると数年後――。



世界がAIの時代へ突入し、ChatGPTの登場をきっかけにNVIDIAはAI開発の“心臓”と呼ばれるようになります。結果、株価は過去5年で10倍以上に。2024年には、ついに世界時価総額ランキングでAppleやMicrosoftと並ぶレベルにまで成長しました。



NVIDIAのような急成長株はレアですが、韓国コスメの事例を見てもわかるように、子どもたちの感性は侮れないものです。



だからこそ、子どもが「これスゴい！」「今すごく流行ってるんだよ」と目を輝かせて話し出したときは、それが株価変動のヒントかもしれないと考えてみてください。親子で「その商品やサービスをつくっている会社ってどこ？」「株価どうなってる？」と調べてみるだけでも、大人では思いつかない発見につながる可能性があります。



もし企業名がすぐに出てこなかったり、何を選べばいいかわからなかったりするときは、子どもの日常からヒントを探すのが正解です。



たとえば、ゲームが大好きなら任天堂やソニー、スマホやタブレットに強い関心があるならAppleやMicrosoft、スニーカーにこだわりがあるならNIKE、車に目がないならトヨタ、Tesla、といったふうに、普段の「好き」や「使っているもの」に関連する会社を調べてみましょう。



ポイントは、「誰かが勧めたから」ではなく、子ども自身が“興味”や“ワクワク”を感じる企業を選ぶこと。好きだからこそ、自分ごととして応援できるし、ニュースにも敏感になれる。そうやって自然と“株の世界”に入っていけるのです。

注目の株価が動いたらニュースもセットで追う！

お気に入りの株を見つけて、日々の値動きをチェックするようになったら、その株価が上がった日、下がった日には、必ず“何が起きたのか”を調べてみてください。



「なんで今日は下がったんだろう？」



「逆に、なんで急に上がったの？」



その“理由探し”こそが、経済を肌で感じるトレーニングになります。



というのも、株価というのは気まぐれに動いているわけではないからです。新製品の発表、業績の上方修正、為替の影響、社長の退任、SNSでの炎上……。必ず何かしらの「理由」とセットで動いているんです。



ニュースと株価をセットで追うクセをつけると、だんだんと「これは株に影響ありそう」とか「このニュースはそこまで動かないな」といった“読み”が立つようになります。



ゲーム感覚でOK。ちょっとしたクセが、未来の金融リテラシーをぐっと底上げしてくれますよ。



たとえば、息子が初期に買った株のうちのひとつが「NIKE」でした。ある日そのNIKE株が急落したタイミングがあり、私は息子にこう尋ねました。



「今日の株価、かなり下がったけど、なんでだと思う？」



すると彼は少し考えて、こんなふうに答えたのです。



「たぶん、昨日のニュースのせいだよ。CEOが『これからは1万円台のスニー

カーを増やす』って発表したから。投資家たちは“高級路線じゃなくなるの？”

って不安になったんじゃないかな。もっとハイエンドを目指してほしかったの

かも」



そのうえで、彼はこう続けました。



「でも僕は、1万円台のほうが買いやすいし、NIKEのクオリティがちゃん

と保たれるなら、そのほうがうれしい。僕みたいに思ってる人は他にもいると

思うし、きっとまた株価は戻ると思うよ」

そして実際、NIKE株はその後じわじわと回復していきました。



“投資家としての視点”と、自分の“消費者としての感覚”の両方を使って未来を読もうとする。その姿勢こそが、まさに「お金のセンス」を育てる土台なんですよね。



たとえば15歳の子どもが、自分の口座で買ったApple株の利益で新しいiPadを買う。NVIDIAの株で得た利益で最新のゲームソフトを手に入れ、そこからまた次の投資のヒントを得る――。そんなサイクルが、今どきのおこづかい投資家のリアルなデビュー風景かもしれません。



「好きな会社の株を買う→利益をその会社の商品に再投資→また興味が深まる」という循環は、投資の入り口としてとても理想的です。



株価の動きと世の中の出来事は、実はしっかりつながっています。急に株価が上がったり下がったりしたときにニュースを見てみると、思わぬヒントが隠れていたりする。たとえ10代でも、自分の興味や日常に近い企業を選んでいれば、株価とニュースをセットで見ることは自然とできるようになります。



事実、我が家でも、子どもが好きな企業の株を持ってから、ニュースを見る視点がガラッと変わりました。変動に理由があるとわかると、投資の見方も深まります。



こうして「株価とニュースはいつもセットで見る」という習慣がつくと、「お金の動きって、世界の動きとつながっているんだな」と、自然と実感できるようになる。ただ数字を追うだけじゃない、“気づき”のある投資体験ができるようになるはずです。

