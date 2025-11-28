サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドが、年末年始の期間限定イベント「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」を開催。

「はなまるおばけ」がハーモニーランドに初登場するほか、晴れ着姿のキャラクターたちによるグリーティングや年に1度のライブショー上演などが催されます☆

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」

期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月6日（火）

サンリオエンターテイメントが運営する、大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」が「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」を開催。

和風×かわいいをテーマにした年末年始だけの期間限定イベントが実施されます！

新しい年の幕開けに、“笑顔と福”がやってくるハーモニーランドでは、年末年始ならではのわくわくなコンテンツが盛りだくさん☆

ハーモニービレッジでは、スペシャルグリーティング「笑福！グリーティング」を初開催。

冬らしいマフラーコーデで登場するキャラクターたちが、思わず笑みがこぼれるようなユニークな姿で、“笑顔と福”を届けてくれます。

また、2025年12月26日〜12月31日までの期間は、ハーモニービレッジにてキャラクターグリーティングを実施。

2025年は「はなまるおばけ」がハーモニーランドに初登場するほか、キャラクターたちとゆっくり過ごせる特別な時間は、年末の思い出づくりにぴったりです！

加えて「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」が出演する、年に1度のスペシャルショー「晴れ着でハッピーニューイヤー」を上演。

ビンゴゲームや抽選会など、ゲストが体験できるコンテンツも充実しています☆

そのほか、「マイメロディ&クロミ スペシャルグリーティング」「マイメロディ＆クロミ アニバーサリーハイタッチグリーティング」も実施。

マイメロディ50周年＆クロミ20周年アニバーサリーイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party」として、2025年の最後を締めくくります。

ハーモニーランドのニューイヤーイベントは、笑顔と福、新しい年の喜びがあふれる特別なひととき。

キャラクターたちとともに、心あたたまる年末年始をハーモニーランドで過ごせるイベントを紹介していきます☆

笑う門には福来る！「笑福！グリーティング」

実施期間：2026年1月1日（木）〜1月6日（火）

実施時間：16:00〜16:20 ※2026年1月5日（月）・1月6日（火）のみ16:10〜16:30

開催場所：ハーモニービレッジ

※出演キャラクターはシルエットでの事前告知

2026年1月1日〜1月6日（火）までの期間、スペシャルグリーティング「笑福！グリーティング」を開催。

新しい年の幕開けに、ハーモニービレッジへ“笑顔と福”がやってくるイベントです☆

グリーティングには、ハーモニーランドでおなじみのキャラクターたちが、冬らしいマフラーコーデで登場。

さらに、“笑顔と福”を届けるため、思わず笑みがこぼれるようなユニークな姿を楽しめます。

あたたかく、ちょっぴりおもしろい姿のキャラクターたちが、ゲストと一緒に新年のひとときを盛り上げるスペシャルグリーティングです！

はなまるおばけがハーモニーランドに初登場！「キャラクターグリーティング」

実施期間：2025年12月26日（金）〜12月31日（水）

実施時間：16:10〜16:30

実施場所：ハーモニービレッジ

出演キャラクター：ハローキティ・シナモロール・はなまるおばけ・あひるのペックル

2025年12月26日〜12月31日までの期間は、2025年の締めくくりにハーモニービレッジで「キャラクターグリーティング」を実施。

グリーティングに登場するのは「ハローキティ」「シナモロール」「はなまるおばけ」「あひるのペックル」となっており、「はなまるおばけ」はハーモニーランド初登場です☆

キャラクターたちとゆっくり過ごす特別な時間は、年末の思い出づくりにぴったり。

心あたたまる笑顔のグリーティングで、2025年をしめくくることができます。

年に1度のスペシャルショー！「晴れ着でハッピーニューイヤー」

上演期間：2026年1月1日（木）〜1月4日（日）

上演時間：11:00〜11:20

開催場所：ハーモニービレッジ

出演キャラクター：ハローキティ・マイメロディ・クロミ・シナモロール

色とりどりの晴れ着をまとった「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」がハーモニービレッジに登場する、年に1度のスペシャルショー。

新年のお祝いとして縁起の良い獅子舞も登場し、会場を盛り上げます☆

キャラクターたちと新年の挨拶！「着物でハイタッチグリーティング」

実施期間：2026年1月5日（月）・1月6日（火）

実施時間：15:10〜15:30

開催場所：ハーモニービレッジ

出演キャラクター：ハローキティ・ディアダニエル・シュガーバニーズ

ハーモニービレッジには、晴れやかな新年にぴったりな着物姿のキャラクターが登場。

「着物でハイタッチグリーティング」では、キャラクターと新年の挨拶を楽しめます！

晴れ着のキャラクターと運試し！「ハッピーニューイヤー大抽選会」

実施期間：2026年1月1日（木）〜1月4日（日）

実施時間：14:30〜15:00

開催場所：ハーモニーパーク キティキャッスル前

料金：1,000円（参加賞付き） ※1日の販売数には限りがあります（詳しくはホームページを確認ください）

出演キャラクター：

＜2026年1月1日（木）・1月2日（金）＞シナモロール・ディアダニエル

＜2026年1月3日（土）・1月4日（日）＞マイメロディ・ウィッシュミーメル

2026年1月1日〜1月4日までの期間、キティキャッスル前では豪華賞品が当たる「ハッピーニューイヤー大抽選会」を実施。

上位賞プレゼンターには、晴れ着姿の「シナモロール」「ディアダニエル」「マイメロディ」「ウィッシュミーメル」が日替わりで登場します☆

上位賞に当選した人は、プレゼンターのキャラクターたちと写真撮影も楽しめる抽選会です。

また、参加券1枚につき、「お守り風アクリルキーホルダー（全8種）」をひとつプレゼント。

どのキャラクターが当たるか分からない、おみくじのような楽しさもある、ここだけの特別なお守りは必見です！

アニバーサリーのキャラクターと一緒に楽しもう！ビンゴゲーム

実施期間：2025年12月26日（金）〜12月31日（水）、2026年1月5日（月）・1月6日（火）

実施時間：11:00〜11:20

開催場所：プラザステージ

出演キャラクター：

＜2025年12月26日（金）〜28日（日）＞クロミ

＜2025年12月29日（月）〜31日（水）＞マイメロディ

＜2026年1月5日（月）・6日（火）＞ポムポムプリン

料金(税込)：1,000円（参加賞あり） ※1日の販売数には限りがあります

プラザステージでは、素敵な景品が当たるビンゴゲームを実施。

2025年内は「マイメロディと「クロミ」が、年明け2026年には4月に35周年を迎える「ポムポムプリン」が登場します☆

ビンゴに当選した人は、キャラクターとの写真撮影も楽しめるビンゴゲーム。

年末年始ならではの、笑顔とワクワクに包まれた特別なビンゴタイムをキャラクターたちが届けてくれます！

アニバーサリーイベント『My Melody & Kuromi Anniversary Party』

実施期間：2025年12月26日（金）〜12月31日（水）

実施時間：10:30〜10:50、16:00〜16:20

開催場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ

出演キャラクター：クロミまたはマイメロディのいずれか

料金：3500円(税込)

※有料・事前予約制のイベント

※1日の販売数には限りがあります

SNS投票で選ばれた「ニコイチなコスチューム」姿の「マイメロディ」と「クロミ」が登場するアニバーサリーイベントを開催。

ファンの声によって選ばれた、特別な衣装の「クロミ」と「マイメロディ」に会えるのは『My Melody & Kuromi Anniversary Party』だけ。

ファン必見の特別なグリーティングです☆

「マイメロディ＆クロミ アニバーサリーハイタッチグリーティング」

実施期間：2025年12月26日（金）〜12月31日（水）

実施時間：15:10〜15:30

開催場所：ハーモニービレッジ

出演キャラクター：クロミ・マイメロディ

2025年12月26日〜12月31日まで「マイメロディ＆クロミ アニバーサリーハイタッチグリーティング」を開催。

「おそろいバースデー」をイメージしたコスチュームの「マイメロディ」「クロミ」と、ハイタッチが楽しめます！

それぞれのイメージカラーであるピンクとブラックを交換した「マイメロディ」と「クロミ」

「マイメロディ」は黒を基調としたコスチューム、「クロミ」はピンクを基調としたコスチュームで登場します。

「マイメロディ＆クロミ」のアニバーサリーイヤーを祝う「My Melody & Kuromi Anniversary Party」は2025年12月31日まで。

2025年の最後に「マイメロディ」と「クロミ」をお祝いできるグリーティングです☆

年末年始の特別なグリーティングや衣装、年に1度のライブショーなどを実施。

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドの「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」は、2025年12月26日〜2026年1月6日まで開催です！

