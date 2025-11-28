晴れ着姿のグリーティングや特別なライブ！ハーモニーランド「2026 ニューイヤーパーティー」
サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドが、年末年始の期間限定イベント「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」を開催。
「はなまるおばけ」がハーモニーランドに初登場するほか、晴れ着姿のキャラクターたちによるグリーティングや年に1度のライブショー上演などが催されます☆
サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」
期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月6日（火）
サンリオエンターテイメントが運営する、大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」が「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」を開催。
和風×かわいいをテーマにした年末年始だけの期間限定イベントが実施されます！
新しい年の幕開けに、“笑顔と福”がやってくるハーモニーランドでは、年末年始ならではのわくわくなコンテンツが盛りだくさん☆
ハーモニービレッジでは、スペシャルグリーティング「笑福！グリーティング」を初開催。
冬らしいマフラーコーデで登場するキャラクターたちが、思わず笑みがこぼれるようなユニークな姿で、“笑顔と福”を届けてくれます。
また、2025年12月26日〜12月31日までの期間は、ハーモニービレッジにてキャラクターグリーティングを実施。
2025年は「はなまるおばけ」がハーモニーランドに初登場するほか、キャラクターたちとゆっくり過ごせる特別な時間は、年末の思い出づくりにぴったりです！
加えて「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」が出演する、年に1度のスペシャルショー「晴れ着でハッピーニューイヤー」を上演。
ビンゴゲームや抽選会など、ゲストが体験できるコンテンツも充実しています☆
そのほか、「マイメロディ&クロミ スペシャルグリーティング」「マイメロディ＆クロミ アニバーサリーハイタッチグリーティング」も実施。
マイメロディ50周年＆クロミ20周年アニバーサリーイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party」として、2025年の最後を締めくくります。
ハーモニーランドのニューイヤーイベントは、笑顔と福、新しい年の喜びがあふれる特別なひととき。
キャラクターたちとともに、心あたたまる年末年始をハーモニーランドで過ごせるイベントを紹介していきます☆
笑う門には福来る！「笑福！グリーティング」
実施期間：2026年1月1日（木）〜1月6日（火）
実施時間：16:00〜16:20 ※2026年1月5日（月）・1月6日（火）のみ16:10〜16:30
開催場所：ハーモニービレッジ
※出演キャラクターはシルエットでの事前告知
2026年1月1日〜1月6日（火）までの期間、スペシャルグリーティング「笑福！グリーティング」を開催。
新しい年の幕開けに、ハーモニービレッジへ“笑顔と福”がやってくるイベントです☆
グリーティングには、ハーモニーランドでおなじみのキャラクターたちが、冬らしいマフラーコーデで登場。
さらに、“笑顔と福”を届けるため、思わず笑みがこぼれるようなユニークな姿を楽しめます。
あたたかく、ちょっぴりおもしろい姿のキャラクターたちが、ゲストと一緒に新年のひとときを盛り上げるスペシャルグリーティングです！
はなまるおばけがハーモニーランドに初登場！「キャラクターグリーティング」
実施期間：2025年12月26日（金）〜12月31日（水）
実施時間：16:10〜16:30
実施場所：ハーモニービレッジ
出演キャラクター：ハローキティ・シナモロール・はなまるおばけ・あひるのペックル
2025年12月26日〜12月31日までの期間は、2025年の締めくくりにハーモニービレッジで「キャラクターグリーティング」を実施。
グリーティングに登場するのは「ハローキティ」「シナモロール」「はなまるおばけ」「あひるのペックル」となっており、「はなまるおばけ」はハーモニーランド初登場です☆
キャラクターたちとゆっくり過ごす特別な時間は、年末の思い出づくりにぴったり。
心あたたまる笑顔のグリーティングで、2025年をしめくくることができます。
年に1度のスペシャルショー！「晴れ着でハッピーニューイヤー」
上演期間：2026年1月1日（木）〜1月4日（日）
上演時間：11:00〜11:20
開催場所：ハーモニービレッジ
出演キャラクター：ハローキティ・マイメロディ・クロミ・シナモロール
色とりどりの晴れ着をまとった「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」がハーモニービレッジに登場する、年に1度のスペシャルショー。
新年のお祝いとして縁起の良い獅子舞も登場し、会場を盛り上げます☆
キャラクターたちと新年の挨拶！「着物でハイタッチグリーティング」
実施期間：2026年1月5日（月）・1月6日（火）
実施時間：15:10〜15:30
開催場所：ハーモニービレッジ
出演キャラクター：ハローキティ・ディアダニエル・シュガーバニーズ
ハーモニービレッジには、晴れやかな新年にぴったりな着物姿のキャラクターが登場。
「着物でハイタッチグリーティング」では、キャラクターと新年の挨拶を楽しめます！
晴れ着のキャラクターと運試し！「ハッピーニューイヤー大抽選会」
実施期間：2026年1月1日（木）〜1月4日（日）
実施時間：14:30〜15:00
開催場所：ハーモニーパーク キティキャッスル前
料金：1,000円（参加賞付き） ※1日の販売数には限りがあります（詳しくはホームページを確認ください）
出演キャラクター：
＜2026年1月1日（木）・1月2日（金）＞シナモロール・ディアダニエル
＜2026年1月3日（土）・1月4日（日）＞マイメロディ・ウィッシュミーメル
2026年1月1日〜1月4日までの期間、キティキャッスル前では豪華賞品が当たる「ハッピーニューイヤー大抽選会」を実施。
上位賞プレゼンターには、晴れ着姿の「シナモロール」「ディアダニエル」「マイメロディ」「ウィッシュミーメル」が日替わりで登場します☆
上位賞に当選した人は、プレゼンターのキャラクターたちと写真撮影も楽しめる抽選会です。
また、参加券1枚につき、「お守り風アクリルキーホルダー（全8種）」をひとつプレゼント。
どのキャラクターが当たるか分からない、おみくじのような楽しさもある、ここだけの特別なお守りは必見です！
アニバーサリーのキャラクターと一緒に楽しもう！ビンゴゲーム
実施期間：2025年12月26日（金）〜12月31日（水）、2026年1月5日（月）・1月6日（火）
実施時間：11:00〜11:20
開催場所：プラザステージ
出演キャラクター：
＜2025年12月26日（金）〜28日（日）＞クロミ
＜2025年12月29日（月）〜31日（水）＞マイメロディ
＜2026年1月5日（月）・6日（火）＞ポムポムプリン
料金(税込)：1,000円（参加賞あり） ※1日の販売数には限りがあります
プラザステージでは、素敵な景品が当たるビンゴゲームを実施。
2025年内は「マイメロディと「クロミ」が、年明け2026年には4月に35周年を迎える「ポムポムプリン」が登場します☆
ビンゴに当選した人は、キャラクターとの写真撮影も楽しめるビンゴゲーム。
年末年始ならではの、笑顔とワクワクに包まれた特別なビンゴタイムをキャラクターたちが届けてくれます！
アニバーサリーイベント『My Melody & Kuromi Anniversary Party』
実施期間：2025年12月26日（金）〜12月31日（水）
実施時間：10:30〜10:50、16:00〜16:20
開催場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ
出演キャラクター：クロミまたはマイメロディのいずれか
料金：3500円(税込)
※有料・事前予約制のイベント
※1日の販売数には限りがあります
SNS投票で選ばれた「ニコイチなコスチューム」姿の「マイメロディ」と「クロミ」が登場するアニバーサリーイベントを開催。
ファンの声によって選ばれた、特別な衣装の「クロミ」と「マイメロディ」に会えるのは『My Melody & Kuromi Anniversary Party』だけ。
ファン必見の特別なグリーティングです☆
「マイメロディ＆クロミ アニバーサリーハイタッチグリーティング」
実施期間：2025年12月26日（金）〜12月31日（水）
実施時間：15:10〜15:30
開催場所：ハーモニービレッジ
出演キャラクター：クロミ・マイメロディ
2025年12月26日〜12月31日まで「マイメロディ＆クロミ アニバーサリーハイタッチグリーティング」を開催。
「おそろいバースデー」をイメージしたコスチュームの「マイメロディ」「クロミ」と、ハイタッチが楽しめます！
それぞれのイメージカラーであるピンクとブラックを交換した「マイメロディ」と「クロミ」
「マイメロディ」は黒を基調としたコスチューム、「クロミ」はピンクを基調としたコスチュームで登場します。
「マイメロディ＆クロミ」のアニバーサリーイヤーを祝う「My Melody & Kuromi Anniversary Party」は2025年12月31日まで。
2025年の最後に「マイメロディ」と「クロミ」をお祝いできるグリーティングです☆
年末年始の特別なグリーティングや衣装、年に1度のライブショーなどを実施。
サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドの「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」は、2025年12月26日〜2026年1月6日まで開催です！
© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ
※画像はイメージです
※掲載内容は画像を含め、2025年11月27日（木）現在の情報であり、内容は変更される場合があります
