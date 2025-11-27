「紛らわしい限りです」ツアーガイドが指摘する、日本のレストランで外国人観光客が“混乱”する瞬間
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「てぃもねた」が、「【文化衝突】ツアーガイドがレストランで直面する意外な苦労とは…？」と題した動画を公開。ツアーガイドとして活動するてぃもねた氏が、外国人観光客を日本のレストランへ案内する際に直面する、文化や商習慣の違いから生じる数々の苦労について実体験を交えながら語った。
動画でてぃもねた氏は、まず日本のレストランにおける価格表示の問題点を指摘。「税抜き価格」が大きく表示され、「税込み価格」が小さく記載されているケースが多いことに触れた。多くの国では税込み表示が一般的なため、外国人観光客は会計時に「騙された」と感じてしまうことがあるという。氏は、この表示方法について「安く見せかける以外に理由が見えない」と疑問を呈した。
さらに、日本特有の文化である「おしぼり」や「お通し」も文化摩擦の原因になると語る。おしぼりは使い方を知らないためにほとんど使われず、お通しは「頼んでもいない料理に料金が請求される」システムが理解されにくいと説明。特にお通しには「当たりとハズレがある」とし、内容によっては一件あたり500円ほど請求されることもあるため、団体客を案内する際には店の選択に細心の注意を払う必要があると明かした。
会計方法の違いも大きな問題点として挙げた。海外では一般的な個別会計が日本では難しい場合が多く、特に大人数の団体では誰が何を注文したかを全て把握し、ガイドが精算を取りまとめる必要がある。この作業は「本当に大変です」と、その負担の大きさを訴えた。てぃもねた氏は、こうした数々の文化摩擦は、すべてツアーガイドが受け止めなければ「自分の評価が下がる」というプレッシャーにつながっていると吐露した。
最後に、てぃもねた氏は、これらの細かな文化の違いを「どこまで説明し、どこを省くか」がツアーガイドの腕の見せ所だと語る。動画を通じて、外国人観光客を受け入れる日本のレストラン文化の現状と、その間で奮闘するツアーガイドの知られざる苦労を浮き彫りにした。
動画でてぃもねた氏は、まず日本のレストランにおける価格表示の問題点を指摘。「税抜き価格」が大きく表示され、「税込み価格」が小さく記載されているケースが多いことに触れた。多くの国では税込み表示が一般的なため、外国人観光客は会計時に「騙された」と感じてしまうことがあるという。氏は、この表示方法について「安く見せかける以外に理由が見えない」と疑問を呈した。
さらに、日本特有の文化である「おしぼり」や「お通し」も文化摩擦の原因になると語る。おしぼりは使い方を知らないためにほとんど使われず、お通しは「頼んでもいない料理に料金が請求される」システムが理解されにくいと説明。特にお通しには「当たりとハズレがある」とし、内容によっては一件あたり500円ほど請求されることもあるため、団体客を案内する際には店の選択に細心の注意を払う必要があると明かした。
会計方法の違いも大きな問題点として挙げた。海外では一般的な個別会計が日本では難しい場合が多く、特に大人数の団体では誰が何を注文したかを全て把握し、ガイドが精算を取りまとめる必要がある。この作業は「本当に大変です」と、その負担の大きさを訴えた。てぃもねた氏は、こうした数々の文化摩擦は、すべてツアーガイドが受け止めなければ「自分の評価が下がる」というプレッシャーにつながっていると吐露した。
最後に、てぃもねた氏は、これらの細かな文化の違いを「どこまで説明し、どこを省くか」がツアーガイドの腕の見せ所だと語る。動画を通じて、外国人観光客を受け入れる日本のレストラン文化の現状と、その間で奮闘するツアーガイドの知られざる苦労を浮き彫りにした。
チャンネル情報
2023年に日本に移住したドイツ人です。ドイツと日本の架け橋になりたいです??