11月25日、テレビ朝日は定例社長会見をおこない、西新社長らが出席。未成年飲酒を報じられ、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』を降板、事務所を解雇された一河角乃/ゴジュウユニコーン役の女優、今森茉耶について言及した。

「子供向けの番組ですので、このような事案が発生したことについては誠に申し訳なく思っています。再発防止に向けてしっかり対応するとともに、コンプライアンスの徹底を進めて参りたいと思います」

西社長は謝罪し、番組を去った今森に対して「本人に自覚をもっていただくのが一番だと思う」とコメント。不祥事を受けて番組では出演者の交代や、撮影済み回の再編集など多大な被害を受けたが、それらの損失に対する損害賠償請求については「現状、なにも考えていない。検討していない状況です」とした。

「今回の不祥事は、9月の『週刊文春』報道が発端です。今森さんが同戦隊メンバーのゴジュウウルフのスーツアクターを務めたスタントマン・浅井宏輔さんと不倫関係にあったとし、浅井さんは持病の腰痛悪化を理由に降板。

その時点では今森さんにペナルティはなかったのですが、直後にプロサッカー選手との二股疑惑が報道され、さらに11月8日に未成年飲酒を事務所が認めて降板、事務所を退所しました。

翌日に放送された第37話では、出演シーンは全カット、38話からは新キャスト登場という怒涛の展開でした。今森さんに代わって2022年放送の『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』で鬼頭はるか／オニシスターを演じた志田こはくさんが役を引き継いでいます」（芸能担当記者）

50周年を迎えたスーパー戦隊シリーズは、今作でいったん終了し、後番組は『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』となることが発表されている。節目の作品にとどめを刺した形になってしまった今森は、現在も沈黙を続けている。

Xでは特撮ファンから多くのポストが書き込まれたが

《今森さんの件でテレ朝が謝る必要皆無だけどな。思いっきり被害者だし》

《今回の件は流石に基礎の基礎すぎて想定外だったろうし、テレ朝側の責任ではないと思うんよな》

とテレ朝には同情的なものが多い。一方で、事務所退所で後ろ盾を失った今森に対する損害賠償を検討していないことについては、

《彼女が納得しないキャリアを歩む可能性を考えてたからこれ聞いて安心した》

などの声が。

「演者が不祥事を起こして損害を与えた場合、たいていは所属事務所が肩代わりして、その後の仕事で返済していくことが多いです。今森さんの場合は退所していますから、現在はフリーの状態。彼女個人に損害賠償請求するのはさすがに無理があります。

事務所とテレ朝の間でなんらかのバーター、たとえば低いギャランティでも出演する、複数の役者をグロスで出演させるなどがおこなわれる可能性はありますが、今森さんはすでに無関係扱いでしょう。

テレ朝は今回の件で『コンプライアンスの徹底』とコメントしているので、番組出演者への身辺調査などはかなり厳しくなるのではないでしょうか」（前出・記者）

番組は新キャストで回り始めている。今森は猛省し、自身の力で再起を図るしかない情勢だ。