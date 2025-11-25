この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

秘境・廃村・事故現場探索系YouTuberのナナジャパ・琴美氏が、自身のYouTubeチャンネル「ナナジャパ」で「【秩父貯水槽殺人事件】顔がドロドロに溶けた女の目撃談が相次いだ戦後最大級の心霊事件」と題した動画を公開した。1977年に埼玉県秩父市で発生し、心霊騒動が事件解決のきっかけとなったとされる「秩父貯水槽殺人事件」の真相に迫っている。



1977年12月9日に地元消防団員が点検のために防火用貯水槽の蓋を開けたところ、若い女性の腐乱死体が発見されたとする新聞記事が事の発端だ。司法解剖の結果、遺体は当時21歳で、妊娠6ヶ月の女性であることが判明。発見される2年前から行方不明になっていたという。



この事件が心霊事件として語り継がれる背景には、遺体発見前から現場付近で「顔がドロドロに溶けた黒いセーターの女の幽霊」の目撃談がタクシードライバーや地元住民から相次いでいたことがある。琴美氏によると、これらの噂は新聞にも掲載されるほどの騒動となり、「幽霊が自分の居場所を知らせようとしているのではないか」と囁かれていた。



その後、警察の捜査により、被害者女性と交際していた男が犯人として浮上。男は「女性が妊娠し結婚を迫られたが、返事を濁し続けた」と供述。1975年11月8日、デートに誘い出して殺害し、遺体を貯水槽に遺棄したことを認めた。遺体発見時、女性が黒いセーターを着ていたことや、2年間水中にあったことで顔がひどく腐敗していた事実が、幽霊の目撃談と不気味に一致する。琴美氏は、この一連の心霊現象は、無念の死を遂げた女性が発見を強く望んでいたことの表れだったのかもしれないと考察し、動画を締めくくった。