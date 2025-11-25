¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¤ÎÉ¾²Á¿¿¤ÃÆó¤Ä¡¡»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëDeNA¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤ÈàÆ±¤¸¼åÅÀá
¡¡£Î£Ð£Â»Ë¾åºÇÇ¯¾¯£³´§²¦¤È¤·¤ÆÆüËÜµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÆµå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¡ÖÉ¾²Á¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤À¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÄ¹¤ä¼åÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïº£µ¨ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤¬É¾²Á¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆµå³¦¤Ç¶ìÀï¤·¤¿Åö»þ¤ÎÅû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡á£Ä£å£Î£Á¡Ë¤È¥À¥Ö¤é¤»¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎµåÃÄ¤¬»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï£Î£Ð£Â¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬£Í£Ì£Â¤Ç°ìÄê¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤Ø¤ÎÄãÉ¾²Á¤Ï¤ä¤ä²þÁ±¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡££²£°£²£²Ç¯¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡á¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢£²£³Ç¯¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡á¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤«¤éÀïÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Â¼¾å¤Ï¥¿¥¤¥×¤¬°Û¤Ê¤ë¡£ÎëÌÚ¤ÈµÈÅÄ¤¬¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È·¿¡×¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Â¼¾å¤ÏËÜÎÝÂÇ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÅµ·¿Åª¤ÊàÄ¹µ÷Î¥Ë¤á¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢£²£°Ç¯¤Ë£Ä£å£Î£Á¤«¤é¥ì¥¤¥ºÆþ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é£Í£Ì£Â¤ÇÅ¬±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åû¹á¤ÎÌ¾Á°¤ò½Å¤Í¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åû¹á¤Î£Í£Ì£Â£³Ç¯´ÖÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£±£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£·£µÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£±³ä£¹Ê¬£·ÎÒ¡£¸ÅÁã£Ä£å£Î£Á¤È£³Ç¯·ÀÌó£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨£·£µ»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£³ÎÒ¤Ê¤¬¤é¤â£²£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£³ÂÇÅÀ¤È°ìÄê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢£²£´Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î£³²¯±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£ÆüËÜÉüµ¢¸å¤ÏËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö£Í£Ì£Â¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ì¤°¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Ê£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¼¾å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿£Í£Ì£Â¥¹¥«¥¦¥È¤ÏàÅû¹á¤È¹ó»÷¤¹¤ë¼åÅÀÌÌá¤ò¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡ÖÆâ³ÑÄã¤á¤Ï¤µ¤Ð¤±¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ï¥¤¤Î£±£µ£°¥¥í¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤ÖÂÇµå¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï£Î£Ð£Â¤Î¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º£µ¨¤ÎÂ¼¾å¤Ï±¦ÏÆÊ¢¤Î¸Î¾ã¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢£··î£²£¹Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Çº£µ¨£±¹æ¤òÊü¤Ä¤Þ¤Ç¶ì¤·¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤À¤¬Éüµ¢¸å¤Ï£µ£¶»î¹ç¤Ç£²£²ËÜÎÝÂÇ¤È°µ´¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÈäÏª¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤¬¡ÖËÜÊª¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤¹¤é£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¾²Á¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Éüµ¢»þÅÀ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤¬°²½¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Â¼¾å°ì¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¾¡ÇÔ¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Î£Í£Ì£Â¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢Â¼¾å¤Î£²£²ËÜÎÝÂÇ¤ÎÆâÌõ¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÂ¼¾å¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢£²£²ËÜ¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Î£±£³ËÜ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÕÊý¸þ¡£Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ïà¥½¥í¤Ê¤é£Ï£Ëá¤È¤¤¤¦ÇÛµå¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ï³°³ÑÃæ¿´¡£¥«¥¦¥ó¥È¤¬°¤¯¤Ê¤ì¤ÐÊâ¤«¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹¶¤áÊý¤¬Â³¤¤¤¿¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎÃæ¤Ê¤é¡¢²Æ¾ì°Ê¹ß¤ÏÆâ³Ñ¼çÂÎ¤ÎÇÛµå¤ËÊÑ¤ï¤ë»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤êÂ¼¾å¤¬£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤Ë¡Ö¸«¤»¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤òºÑ¤Þ¤»¡¢»Ô¾ì¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÁèÃ¥Àï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï·ÀÌóµ¬ÌÏ¤ò£µÇ¯Áí³Û£±£¸£°²¯±ßÁ°¸å¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢Âç·¿·ÀÌó¤¬É¬»ê¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´üÂÔÃÍ¤Ï²áµî¤ÎÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤ÈÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤¤¡££Í£Ì£ÂµåÃÄ¤ÏÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬±þÎÏ¤È¥¤¥ó¥Ï¥¤¤Ø¤ÎÂÐ½è¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖËÜÊª¤ÎÂÇÀÊ¡×¤¬¤É¤ì¤À¤±ÉÁ¤±¤ë¤«¤òÌÊÌ©¤Ë¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢Â¼¾å¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£³¤¤ò±Û¤¨¤ë¡ÖºÇÇ¯¾¯£³´§²¦¡×¤¬¡¢ÍÉ¤ì¤ëÉ¾²Á¤òÊ¤¤·¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤Çµ±¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¼¨¤µ¤ì¤ë¡£