仲間との交流シーンに反響米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆は、今季メジャー初挑戦ながら既に15本塁打を放つなど、打撃でチームを牽引する。ベンチでは味方と仲睦まじく交流する様子が目撃され、米ファンの視線を奪った。すっかり馴染んでいた。ユニホームを纏いベンチで仲間と交流する村上。マイドロス、モンゴメリーと共に陽気なムードを漂わせ、表情には笑顔が覗く。モンゴメリーがその場から立ち去ると、マイドロス