¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡ÖÆÃ¿å¡×¹¥È¯¿Ê¡¡È¯Çä1¥õ·î¤Ï·×²èÈæ1.3ÇÜ¡¡°Ë±¦±ÒÌç¡ÖÆÃÃã¡×¤Ç¼è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¿å»Ô¾ì¤ÎÎÎ°è³ÈÂç¤Ë¼ê±þ¤¨
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¡ÖÆÃ¿å¡Ê¤È¤¯¤¹¤¤¡Ë¡×¤¬¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î17Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¤Îµ×ÊÝÍÎ²ð»á¤Ï¡ÖÈ¯Çä¸å1¤«·î¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬·×²è¤Î1.3ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë·ò¹¯°ûÎÁ¤Ï¡¢°û¤ßÂ³¤±¤Æ¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·½ù¡¹¤Ë¿¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ØÆÃ¿å¡Ù¤Ï½éÆ°¤Ç¤¹¤´¤¯Çä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£µ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÄó°Æ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÆÃÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¿å¥«¥Æ¥´¥ê¤Îµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡£¶èÊ¬¤ÏÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡£
¡¡ÊÆ¤Ì¤«È¯¹ÚÊª¤ò¸¶ºàÎÁ¤È¤¹¤ë¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡ÊHMPA¡Ë¤òµ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¤È¤·¡¢¡ÖBMI¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤Î¤ªÊ¢¤Î»éËÃ(ÆâÂ¡»éËÃ)¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤ò½õ¤±¤ë¡×¤ò¥Ø¥ë¥¹¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¿å¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤«¤é¡¢ÌµÅüÃã¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥È¥¯¥ÛÃã°ûÎÁ¡¦°Ë±¦±ÒÌç¡ÖÆÃÃã¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ÆÃÃã¡Ë¤Ç¤Ï¼è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°ûÍÑ¥·¡¼¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ØÆÃÃã¡Ù¤ÏÊ¿Æü¤Î»Å»öÃæ¤ä¿©»öÃæ¤Ë°û¤Þ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¡ØÆÃ¿å¡Ù¤Ï¿å¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¤¿¤á¡¢Îã¤¨¤ÐµÙÆü¤Î±¿Æ°¥·¡¼¥ó¤Ë¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¤«¡¢¡ØÆÃÃã¡Ù¤ËÈæ¤Ù¤ÆÅÚÆü¤ÎÇä¾å¿å½à¤â¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿å¥«¥Æ¥´¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Ì£¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÀ¤«¤é¡¢À¼Í¥¶È³¦¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ØÆÃ¿å¡Ù¤ÏÀ¼Í¥¶È³¦¤ÇÎ®¹Ô¤ë¡¢¤ÈÃøÌ¾¤ÊÀ¼Í¥¤ÎÊý¤¬È¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¿äÂ¬¤À¤¬¡¢¹¢¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿å¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ØÆÃ¿å¡Ù¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½¢¿²Á°¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¥«¥Õ¥§¥¤¥ó´÷ÈòÁØ¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¤ªÃã¤ò°û¤à¤È»õ¤¬Ãã¿§¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿§ÁÇÄÀÃå¤òµ¤¤Ë¤µ¤ì¤ëÊý¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ê¡ÖÆÃÃã¡×¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤â½Å¤Ê¤ë40¡Á50ÂåÃËÀ¤¬Ãæ¿´¡£¡ÖÆÃÃã¡×ËÜÂÎ¤È¤Î¥«¥Ë¥Ð¥ê¤ÏÁÛÄêÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£1½µ´Ö¤Ë¿ôËÜ¡ÖÆÃÃã¡×¤ò°û¤à¤¦¤Á¤Î1ËÜ¤ò¡ÖÆÃ¿å¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô¤ò¡ÖÆÃ¿å¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆÃÃã¡×¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇã¤¤²ó¤ê¼ûÍ×¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ä½÷ÀÁØ¤â³ÍÆÀ¡£
¡¡¡ÖÆâÂ¡»éËÃ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¼ã¼Ô¤ä½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡ØÆÃ¿å¡Ù¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÆÃ¿å¡Ù¤Î´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀÇÊÌ150±ß¤È¡¢Èæ³ÓÅª¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤â¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¡Ç½À¿©ÉÊ¤Î¿å¥«¥Æ¥´¥ê¤ÏËÖ¶½´ü¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿®Íê´¶¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤â¹ØÇã¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡ÖÆÃÃã¡×¤ÈÆ±¤¸½ñÂÎ¤Ç¾¦ÉÊÌ¾¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÆÃÃã¡×¤Î´é¤Ç¤¢¤ëËÜÌÚ²í¹°¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·TVCM¤òÊü±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆÃÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é½Ð¤¿¿·¤·¤¤¡É¤ªÃã¤Î¿å¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢JR¸æÃã¥Î¿å±Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌ¹¹ð¤â¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¼ÂºÝ¤Î¹ØÆþ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¸òÄÌ¹¹ð¤ò½Ð¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ç¤Î¹ØÆþÎ¨¤¬¸²Ãø¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄêÀÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¡Ø¸æÃã¥Î¿å±Ø¤Î¹¹ð¤ò¸«¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó°Ê³°¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼«È¯Åª¤ÊÈ¯ÏÃ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Öµ¡Ç½À¤Î¤¢¤ë¿å¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤é¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¿ô¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡º£¸å¤ÏÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ÈÄêÃå²½¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡Ç§ÃÎ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤âTVCM¤ÎÊü±Ç¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³¡£
¡¡Çä¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¿å¤ÎÇä¾ì¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¾¡µ¡¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ÖÆÃÃã¡×ËÜÂÎ¤È¤Î²£ÊÂ¤Ó¤Ç¤ÎÅ¸³«¤â°ìÉô¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤È¡ØÆÃ¿å¡ÙÃ±ÂÎ¤Ç¤â¡ØÆÃÃã¡Ù¤Î¿å¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¡ÖÆÃÃã¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊÂ¤Ö¥È¥¯¥Û¡¦µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤ÎÇä¾ì¤è¤ê¤â¡¢´Ö¸ý¤¬¹¤¤¿å¤ÎÇä¾ì¤Î¤Û¤¦¤¬¿·¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼»Ô¾ì¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Î®ÄÌ¤µ¤Þ¤âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¿å¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë°ûÍÑ¥·¡¼¥ó³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ¡Ç½´ØÍ¿À®Ê¬¤ÎHMPA¤Î¸¦µæ¤â¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö²¹¤á¤¿¤êÅà¤é¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢HMPA¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë°Ü¤·²¹¤á¤ÆÇòÅò¤È¤·¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤°û¤ßÊý¤ÎÄó°Æ¤Î²ÄÇ½À¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£