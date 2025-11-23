Photo: 富沢ビル

換気扇のフィルターにべったりとこびり付いた油汚れほど、テンションが下がるものはありません。フィルターを取り外すのも面倒だし、そもそも前に掃除をしたのはたいがいけっこう前だから、やり方を思い出すのすら億劫。

その手間がグンと下がるとしたら、なかなかのライフハックでは？ その解決策は、スターフィルターの高性能フィルター「レンジフードフィルター」（税込3,740円）でした。

油煙除去率86.1％のフィルター

Photo: 富沢ビル

以前はよくある市販のレンジフードフィルターしか使ったことがありませんでした。ほかに選択肢があるとはあまり想像しないカテゴリの商品な気がします。

油まみれになり、交換の時期を示すサインが浮かび上がってきてから早数ヶ月。この不織布が貼られた金属製フィルターが、触らなくてもすでにべったべたなのが分かります。

あるとき、高機能のレンジフードフィルター「スターフィルター」のことを知って、使ってみることに。油煙除去率は86.1％と謳っており、金属製フィルターにはほとんど油が付着しないから、掃除の手間が一気になくなるという優れモノ。

Photo: 富沢ビル

素材は不燃性のガラス繊維でできており、厚みは約1cmとかなりしっかりめ。確かにこれだったら油をしっかりとブロックしてくれそう。

マグネットで貼るタイプを使用

Photo: 富沢ビル

設置するにはレンジフードのサイズに合わせる必要があるため、サイズバリエーションが豊富に用意されています。しかし、残念ながら自宅のレンジフードはひと昔前のだからか、ピッタリのものが存在せず…。

「サイズ確認だけでもお気軽に連絡してください」とWebサイトに記載があったので、メールで問い合わせてみたところ、「マグネットタイプならどうか」と返事が返ってきました。ちょっと大きめのレンジフードフィルターを買い、その周りを強力マグネットでレンジ台の金属部分に固定するやり方です。それだったらいけるかも。

297mm×420mmが最適ということで買ってみました。マグネットは強力なものが4つ付属してきます。

実際に設置してみましょう。ガラス繊維の「スターフィルター」は触ってみると特有のザラザラ感があり、手に刺さりそうなので、付属されているビニール手袋をはめて作業します。

Photo: 富沢ビル

サイズはやや余り気味でしたが、これでも何とかいけそうです。ただ、開口部が広すぎてフィルターを2枚使用する必要があり、マグネットの数が足りなかったので買い足しました。

自宅のレンジフードのサイズが規格外だとやや手間取りますが、あの面倒な換気扇フィルター掃除をしなくていいとなると最高。掃除を工夫するのもいいですが、そもそも汚れない仕組みづくりをすることって大事です。