¡¡ÁÐ»Ò¤ÎÂç¿©¤¤»ÐËå¡¦¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ê¾®Ìî¤«¤³¡¢¾®Ìî¤¢¤³¡Ë¤¬¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¤Ë¿·Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥Á¥ã¥ë¥á¥é¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó20¿ÍÁ°¡×¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¤¬¡Ö¥Á¥ã¥ë¥á¥é¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó20¿ÍÁ°¡×Ä´Íý¢ª´°¿©
¡¡ÂçÎÌ¤ÎÌîºÚ¤òßÖ¤á¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ë¥á¥é¡×20ÂÞ¡Ê10ÂÞ¡ß2¿ÍÊ¬¡Ë¤ò°ìµ¤¤ËÄ´Íý¡£Âç¤¤ÊÐ§¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢»ÐËå¤Ê¤é¤ó¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤Ã¤¿¡£ÌÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¹¡¼¥×¤â°û¤ß´³¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ´Íý¤«¤é¸«¤ì¤ë¤Î¤¤¤¤¡×¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÌÍÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Ï¶ñ¤ÈÌÍ¤ò°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤à¤ÈÈþÌ£¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Á¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ï10·î¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç»ÐËå¤½¤í¤Ã¤ÆµÙÍÜ¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯Æ°²è¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¡¢ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¤µ¡¢Âç¿©¤¤·Ï¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤Ç¤âÂÎ²õ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¸«¤ì¤Ê¤¤¤ó¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
